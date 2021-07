歐國盃／取笑德國哭哭女孩 有人募資訴求「英格蘭並不可怕」

2020歐洲國家盃16強淘汰賽,英格蘭日前以2比0力克強敵德國,令現場德國球迷心碎,攝影機更帶到一位身穿德國隊制服的小女孩,哭喪著臉與父親相擁,然而這張圖被放在網上大做文章,有社會正義人士發起募款,要向這位小女孩表示「英格蘭人沒有這麼可怕」。

