歐國盃／取笑德國哭哭女孩 有人募資訴求「英格蘭並不可怕」

2020歐洲國家盃16強淘汰賽，英格蘭日前以2比0力克強敵德國，令現場德國球迷心碎，攝影機更帶到一位身穿德國隊制服的小女孩，哭喪著臉與父親相擁，然而這張圖被放在網上大做文章，有社會正義人士發起募款，要向這位小女孩表示「英格蘭人沒有這麼可怕」。

every time we see beckham pic.twitter.com/UCsr7gECoX — Ippi (@ipputts) June 29, 2021

英格蘭的前利物浦球員Stan Collymore就指出如此的網路濫用已經傷害到了這位小球迷與其家屬，為了聲援這位小球迷，有個網頁設計師創立了募資網頁，他表示：「我不認為這可以改變世界，但多少可以幫助那位小女孩，我們正籌措資金告訴她：其實不是每個英格蘭人的那麼可怕。」