快訊

直播／中選會拍板 四公投案將延至12月18日舉行

基隆產婦急產入院順利生產後確診 陪產先生也染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歐國盃／8強賽瑞士盼續扮黑馬 英格蘭拚隊史首冠

中央社 / 巴黎1日綜合外電報導
英格蘭拚隊史首冠。 美聯社
英格蘭拚隊史首冠。 美聯社

因疫情順延至今夏的2020歐國盃足球賽（Euro 2020），8強賽2日起登場。前役爆冷淘汰法國的瑞士，盼對西班牙時再創大捷；比利時戰義大利，哈札德與德布勞內雙星的健康是關鍵。

法新社報導，瑞士6月28日於16強賽靠PK大戰擊敗2018世足冠軍法國，繼1954年世足賽後再次於重大國際賽事打進8強，2日在俄國聖彼得堡出戰另一強權西班牙，盼締造隊史新高峰。

但前役表現精采的瑞士隊長薩卡（Granit Xhaka），因小組賽最後一戰與16強賽各吞一張黃牌，對西班牙時不能上陣，將成隱憂。

西班牙挾前役延長賽踢進兩球5比3擊敗克羅埃西亞，加上小組賽最後一戰5比0血洗斯洛伐克的餘威前來，火力復甦讓無敵艦隊兵鋒更盛。西班牙拿過1964、2008與2012年歐國盃王座，3座歐國盃冠軍與德國並列最多，這回他們想締造4度歐國盃封王的空前紀錄。

雙方去年底曾於歐國聯（UEFA Nations League）兩度對決，瑞士當時讓西班牙吃足苦頭，尤其一場戲劇性的1比1言和之戰，瑞士門神索默（Yann Sommer）兩度擋下鬥牛士名將拉莫斯（Sergio Ramos）的12碼。此戰贏家6日將於4強賽對陣比利時與義大利的勝方。

2日另一場8強賽，由當今世界排名第一的比利時，出戰已締造隊史紀錄連31場不敗的義大利。兩隊本屆歐國盃都在資格賽10戰全勝，而義大利更勝一籌，連小組賽都3戰全勝。

比利時前役1比0擊敗C羅（Cristiano Ronaldo）所率的衛冕軍葡萄牙，但下半場卻因傷連續失去哈札德（Eden Hazard）與德布勞內（Kevin De Bruyne）兩員大將，若不能及時歸隊將非常不利。

另兩場8強賽是3日捷克對丹麥，以及英格蘭對烏克蘭，兩場比賽的勝方將在4強賽碰頭。前役2比0淘汰德國的英格蘭士氣大振，加上賽程相對有利，大有問鼎隊史首座歐國盃冠軍的機會。

歐國盃 比利

延伸閱讀

歐國盃／移走C羅！葡萄牙敗北可口可樂拍惡搞短片復仇

歐國盃／德國舊把戲 英格蘭變陣制敵

歐國盃英格蘭踢贏德國 傳威廉、哈利為此破冰

歐國盃／8強出爐英格蘭躍奪冠熱門 德國勒夫時代畫下句點

相關新聞

歐國盃／移走C羅！葡萄牙敗北可口可樂拍惡搞短片復仇

本屆歐洲國家盃的場上對決相當精彩，場下足球巨星C羅（ Cristiano Ronaldo）與贊助商可口可樂的恩怨也吸引球迷關注。日前C羅因在記者會上移走兩瓶可口可樂，還宣導多喝水更健康，導致可口可樂公司股價下跌，記者會後公司市值直接蒸發40億美元。

歐國盃／8強賽瑞士盼續扮黑馬 英格蘭拚隊史首冠

因疫情順延至今夏的2020歐國盃足球賽（Euro 2020），8強賽2日起登場。前役爆冷淘汰法國的瑞士，盼對西班牙時再創...

足球／梅西恢復自由身 天價薪水成續約巴薩阻礙

足球巨星梅西（Lionel Messi）與巴薩的合約於7月1日到期，但雙方還沒有續約。巴薩主席拉波爾塔（Joan Lap...

世足／亞洲區第3輪資格賽抽籤 日本、中國、澳洲同組

2022年卡達世界盃足球賽亞洲區第3輪資格賽今天抽籤，區域排名最高國家日本與中國、澳洲和沙烏地阿拉伯抽中同組，排名次高的...

她釀環法自由車賽「集體犁田」 主辦單位撤告了

環法自由車賽6月26日發生女遊客太靠近賽道且舉牌阻擋選手路線，導致選手撞上摔車、後方連環摔的慘劇，這名女遊客6月30日已...

自由車／美利達盃計畫11月復辦 疫情狀況仍是首考量

去年受迫於新冠病毒而停辦的「美利達盃暨單車嘉年華」活動，今年再度因疫情升溫而使得進度受阻，但是活動的籌辦工作並未終止，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。