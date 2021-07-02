歐國盃／移走C羅！葡萄牙敗北可口可樂拍惡搞短片復仇

本屆歐洲國家盃的場上對決相當精彩，場下足球巨星C羅（ Cristiano Ronaldo）與贊助商可口可樂的恩怨也吸引球迷關注。日前C羅因在記者會上移走兩瓶可口可樂，還宣導多喝水更健康，導致可口可樂公司股價下跌，記者會後公司市值直接蒸發40億美元。

葡萄牙日前在與德國的對決上以2：4敗北，無緣晉級本屆16強，衛冕夢碎。而對36歲的足球巨星C羅來說，今年可能是他最後一次在歐洲國家盃參賽。C羅因不喜愛加工食品，曾透露對於兒子喜愛喝可口可樂感到不悅。日前他在記者會上移動可口可樂位置，更鼓勵球迷多喝水，導致可口可樂公司市值下跌40億美元，更興起一波球員與教練在記者會上移走贊助商飲料的奇特風氣，最終逼得歐足總下令不得再仿效。

可口可樂公司在葡萄牙遭比利時淘汰後，趁機發佈惡搞影片揶揄C羅。只見影片中一人裝扮成巨大可樂，將桌上兩個小小「C羅」移走，還發出一聲尖叫。

可口可樂的幽默報復令球迷們會心一笑，許多網友紛紛留言，「天啊我狂笑」、「這就是為什麼C羅說黑特（haters）讓我更強壯」、「可口可樂真的是行銷天才」、「C羅看到這個影片後，搞不好會氣得參加2022的歐洲國家盃」。