世足／亞洲區第3輪資格賽抽籤 日本中國澳洲同組
2022年卡達世界盃足球賽亞洲區第3輪資格賽今天抽籤，區域排名最高國家日本與中國、澳洲和沙烏地阿拉伯抽中同組，排名次高的伊朗則與重量級的南韓抽中同組。
法新社報導，2022卡達世界盃亞洲區下一輪資格賽將於今年9月至明年3月舉行，12國參賽隊伍被分為2組。
其中B組中的日本將尋求第7度踢入世界盃，澳洲和沙烏地阿拉伯皆曾5度踢入，中國有一次，其餘的阿曼和越南則從未踢入。
A組中的伊朗曾5度踢入世界盃，南韓則將尋求第11度踢入。同組還有同樣踢入一次的阿拉伯聯合大公國和伊拉克，以及皆從未踢入的敘利亞和黎巴嫩。
兩組當中贏得冠亞軍的隊伍才有資格參加世界盃。兩個小組第三名之間的勝方，將在洲際附加賽爭取另一個出線席位。
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