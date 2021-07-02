世足／亞洲區第3輪資格賽抽籤 日本中國澳洲同組

中央社 / 吉隆坡1日綜合外電報導

2022年卡達世界盃足球賽亞洲區第3輪資格賽今天抽籤，區域排名最高國家日本與中國、澳洲和沙烏地阿拉伯抽中同組，排名次高的伊朗則與重量級的南韓抽中同組。

法新社報導，2022卡達世界盃亞洲區下一輪資格賽將於今年9月至明年3月舉行，12國參賽隊伍被分為2組。

其中B組中的日本將尋求第7度踢入世界盃，澳洲和沙烏地阿拉伯皆曾5度踢入，中國有一次，其餘的阿曼和越南則從未踢入。

A組中的伊朗曾5度踢入世界盃，南韓則將尋求第11度踢入。同組還有同樣踢入一次的阿拉伯聯合大公國和伊拉克，以及皆從未踢入的敘利亞和黎巴嫩。

兩組當中贏得冠亞軍的隊伍才有資格參加世界盃。兩個小組第三名之間的勝方，將在洲際附加賽爭取另一個出線席位。

延伸閱讀

日本贈台灣第2批疫苗將抵台？謝長廷回應了

東奧倒數 各國代表團1日起陸續抵日集訓

日本東奧代表團隊長 百米紀錄保持人山縣亮太擔任隊長

澳洲疫苗施打緩慢 公衛專家：恐讓封城範圍擴散

相關新聞

她釀環法自由車賽「集體犁田」 主辦單位撤告了

環法自由車賽6月26日發生女遊客太靠近賽道且舉牌阻擋選手路線，導致選手撞上摔車、後方連環摔的慘劇，這名女遊客6月30日已...

自由車／美利達盃計畫11月復辦 疫情狀況仍是首考量

去年受迫於新冠病毒而停辦的「美利達盃暨單車嘉年華」活動，今年再度因疫情升溫而使得進度受阻，但是活動的籌辦工作並未終止，主...

歐國盃／德國舊把戲 英格蘭變陣制敵

歐國盃16強上演英格蘭對德國大戰吸引了無數目光，不僅因為兩隊匯集了來自英超、德甲的一流好手，更由於兩隊在歷史上多次交手，...

齊力對抗疫情海嘯 摩曼頓聯手電商推運動導購聯盟

摩曼頓旗下O2Gether運動生活平台攜手社群電商領導品牌SOOCKER搜客，共同推動「O2Gether運動達人導購聯盟...

游泳／確定了！王冠閎ISL再當神鷹

我國「蝶王」王冠閎，去年首度加盟ISL國際游泳聯盟不斷突破，為所屬的卡利神鷹隊進帳不少分數，今天卡利神鷹也正式宣布續簽王...

釀環法自由車賽大規模摔車 白目女遊客抓到了

環法自由車賽26日發生女遊客太靠近賽道且舉牌阻擋選手路線，導致選手撞上摔車、後方連環摔的慘劇，這名女遊客30日已經被捕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。