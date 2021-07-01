舉重／揮別亞錦賽腰帶事件 方莞靈為奧運夢想而戰

4月舉重亞錦賽，我國好手方莞靈挺舉時突然被指腰帶寬度不合格，打亂比賽節奏，最終無緣頒獎台，本月24日就要擔任中華舉重隊東京奧運「第一棒」的她已揮別亞錦賽插曲，第一次的奧運旅程不只為自己，也要為媽媽和啟蒙教練而戰。

鄒族的方莞靈在台南長大，國一接觸舉重後，兩度破全中運紀錄，她分享說：「國一開始練舉重，其實對於舉重沒有那麼熱愛，當初會覺得像社團活動，但我們教練很看重我，覺得我很有機會，對我期望很高，就會和媽媽溝通。」

她透露，最初媽媽很反對自己練舉重，認為舉重對女生會有不好影響，是啟蒙教練林玥礽不斷努力，才讓媽媽從反對轉向支持，「她也希望我的努力可以得到回報，被別人看見。」

方莞靈3年前開始和奧運金牌陳葦綾合作，今年能夠拿到東奧資格，她也特別提到過去和林玥礽的一段過往，「林玥礽教練也是選手，她很遺憾，自己當初沒辦法去奧運。有一次私底下聊天，她和我說，希望我有機會替她完成夢想，我不知道她是開玩笑和認真，但我一直記在心裡面。」

亞錦賽遇到的「腰帶事件」，方莞靈這次做好萬全準備。她提到，亞錦賽時是比賽進行中，匆忙間沒能把事情好好處理，不過伴隨自己兩年多的腰帶確定沒有違規，這次會先帶去東奧會場測量，另外也會準備備用腰帶，不讓類似事件再發生。

中華舉重隊目前有4女1男獲得東奧資格，女子49公斤級的方莞靈24日率先上陣，女子55公斤級的江念欣26日出賽，女子59公斤的舉重「女神」郭婞淳和參加女子64公斤級的陳玟卉都是27日出賽，唯一的男將代表謝昀庭8月4日壓軸登場。