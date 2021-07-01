自由車／美利達盃計畫11月復辦 疫情狀況仍是首考量

去年受迫於新冠病毒而停辦的「美利達盃暨單車嘉年華」活動，今年再度因疫情升溫而使得進度受阻，但是活動的籌辦工作並未終止，主辦單位在今天表示，如果疫情趨緩，且政府政策允許的前提之下，今年美利達盃暨單車嘉年華將於11月20日恢復舉行。

邁入第20屆的美利達盃活動內容結合了百K長距離的單車自我挑戰，還有兩鐵競賽，以及許多國內外知名精品廠商共襄盛舉的單車嘉年華會等豐富的元素，加上美利達單車系列活動一貫秉持的高品質交通安全維護措施等特色，所以長期以來深受車迷的喜愛。

今年活動會場定於見證省政府時期，且有「花園城鎮」美譽之稱的中興新村，規劃的主活動為南投經典百K的單車自我挑戰，預定騎乘路線路線從中興新村出發，一路騎經草屯、台14線（中潭公路）、（台21）埔里、魚池、明湖與明潭水庫、水里、集集、名間等地。

至於報名時間，將視實際疫情的發展與中央政府對於疫情控管何時鬆綁而定，敬請車友們耐心等候，並隨時關注美利達自行車官網或粉絲專頁的最新公告。