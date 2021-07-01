舉重／疫情仍嚴峻 郭婞淳盼東奧奪金傳達正面能量

東京奧運因新冠肺炎延期一年，開幕倒數計時的當下國際疫情仍嚴峻，目標就是金牌的舉重「女神」郭婞淳說，希望如願在第3次奧運旅程帶回金牌，透過好成績帶給全台灣正面能量。

「現階段來說，全世界都面臨疫情的狀態下，當然希望自己能順利在東奧拿下金牌，藉由這樣的榮耀帶給大家希望和力量。」今年4月亞錦賽剛創下抓舉世界紀錄的郭婞淳直言，選手生涯只缺奧運金牌，這次目標明確，金牌「勢在必行」，除是完整自己的奪牌紀錄，也是帶著國人的期待而戰。

東京奧運已經宣布不開放海外觀眾，郭婞淳提到，很多粉絲留言說，遺憾不能到現場，「我覺得這是沒辦法的事，希望大家在電視前為我加油，我一定會感受到，我也會把狀態維持好，到東京奧運，也希望帶給大家力量和感動。」

郭婞淳原本就是女子59公斤級的挺舉、總和世界紀錄，4月亞錦賽將抓舉世界紀錄也收到麾下，她透露東京奧運作戰策略是「先穩後衝」，她笑說：「當然希望再一次突破自己最佳！」

東京奧運將採「泡泡」模式，選手只能在選手村、訓練場地和比賽場館活動，郭婞淳也提到，已打算多帶一些調理包到東京，自己調理三餐，減少到選手餐廳，將染疫風險降到最低。