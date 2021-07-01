齊力對抗疫情海嘯 摩曼頓聯手電商推運動導購聯盟

摩曼頓旗下O2Gether運動生活平台攜手社群電商領導品牌SOOCKER搜客，共同推動「O2Gether運動達人導購聯盟」，將服務全台運動教練與意見領袖，除了協助消費者在參與運動課程時，能獲致更專業的商品建議，亦能變現個人在運動社群影響力，在疫情下仍能創造全新獲利模式。

新冠疫情三級警戒期間，全台運動場館被列入首波強制停業的產業之一，運動場館與運動教練首當其衝，O2Gether運動達人導購聯盟的推出將整合多元資源，包括7月初將開立首堂「O2Gether運動達人共學堂」，由馬拉松國手張嘉哲、運動媒體人徐裴翊擔任講師，傳授疫情下產業內運動人的數位銷售能力。

摩曼頓董事長林政男進一步表示，「O2Gether很開心能與在社群電商營運已具備成熟技術架構的SOOCKER搜客攜手合作，在最短的時間裡打造『O2Gether運動達人導購聯盟』，結合O2Gether平台上豐富多樣的運動商品，提供運動場館與運動教練更方便的數位銷售武器，除了能讓核心教學業務增添專業性，亦能藉由商品推薦獲致額外的收入。」

甫加入導購聯盟的奧運馬拉松國手、也是「真男人文創商行」創辦人的張嘉哲，是台灣專業運動員成功轉型為創業家的經典代表，也相當期待O2Gether運動達人導購聯盟可以為台灣運動產業帶來新的契機，他分享，「運動員在線上線下經營社群，是在創造和累積自己的價值，並與粉絲之間創造更深的情感鏈結。運動員也最了解運動商品的優劣。O2Gether結合多元的運動商品，讓我們可以用很簡單的方式，結合自己的專業給予商品推薦，讓大眾可以更享受運動這件事，更能從中得到收入，繼續完成自己的運動夢想。」