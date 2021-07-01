游泳／確定了！王冠閎ISL再當神鷹
我國「蝶王」王冠閎，去年首度加盟ISL國際游泳聯盟不斷突破，為所屬的卡利神鷹隊進帳不少分數，今天卡利神鷹也正式宣布續簽王冠閎，今年賽季將再度攜手飛翔。
ISL是前年設立的職業聯盟，參賽陣容實力強勁，不乏奧運金牌選手，王冠閎是台灣首位加ISL的泳將，和教練黃智勇去年前往布達佩斯參賽。
王冠閎ISL第一站就在200公尺蝶式游出1分50秒79、改寫前日本國家隊隊長瀨戶大也2012年締造的1分51秒30世青紀錄；接續王冠閎又泳出1分50秒14新猷，4強賽再飆出個人最佳的1分49秒89，除再推進世青紀錄，也成短水道史上第9位游進1分50秒內的泳將。
王冠閎在ISL國際游泳聯盟打破200公尺蝶式短水道世界青少年紀錄，之後也經過國際泳總（FINA）正式確認，成為台灣史上第一位世界青少年紀錄保持人。
積極準備東京奧運的王冠閎，今天再傳來好消息，透過粉絲投票助拳，卡利神鷹今天宣布新賽季繼續和王冠閎合作，期待看到台灣的「蝶王」和團隊一起起飛。
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