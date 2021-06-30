快訊

蔡英文：取得疫苗超過526萬劑 未來兩個月擴大加速施打

歐國盃／英德大戰收視創捷報 8強賽周五開踢

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
歐國盃收視高點落在三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）頭錘入網破進球荒的一刻，讓這位英超金靴一解歐國盃啞火之氣，而8強賽也將於周五開踢。 法新社
歐國盃收視高點落在三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）頭錘入網破進球荒的一刻，讓這位英超金靴一解歐國盃啞火之氣，而8強賽也將於周五開踢。 法新社

ELEVEN體育家族全台獨家轉播的2020歐洲國家盃，今天凌晨的英格蘭對決宿敵德國的焦點好戲開出收視捷報，25至49歲男性平均收視高達0.81，收視高點落在三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）頭錘入網破進球荒的一刻，讓這位英超金靴一解歐國盃啞火之氣，而8強賽也將於周五開踢。

三獅軍團今天凌晨打敗宿敵德國，雙方到第75分鐘打破僵局，由斯特林（Raheem Sterling）率先攻破日耳曼戰車的大門，第86分鐘再由凱恩頭錘攻進英格蘭的第二顆球，讓溫布利主場球迷大為感動。

歐國盃8強賽將於周五開踢。 圖／ELEVEN體育家族提供
歐國盃8強賽將於周五開踢。 圖／ELEVEN體育家族提供

三獅軍團在擊敗德國後，8強將先遇上烏克蘭，順利過關的話，在4強將遇上捷克或丹麥，三支球隊皆非傳統勁旅，要一路攻到決賽的機率相對大，且4強賽跟冠軍賽的場地皆在溫布利球場，這次打破高懸55年魔咒在大賽踢走德國，必定鼓舞英格蘭球員奪勝的決心。

另一半邊的死亡之組，在16強之爭相繼送走奪冠大熱門葡萄牙、法國跟克羅埃西亞後，8強賽率先登場的則是瑞士對決西班牙，西班牙在加時賽擊沉克羅埃西亞，隨後十字軍團上演可歌可泣的戰役爆冷送走法國，雙方過往交手紀錄雖然無敵艦隊具有贏面，但近3年的紀錄，西班牙對瑞士僅1勝2和，勝負一切都很難說。

延伸閱讀

歐國盃／8強出爐英格蘭躍奪冠熱門 德國勒夫時代畫下句點

隱丹廚、DNA西班牙料理 獲Wine Spectator餐廳酒單獎

歐國盃／烏克蘭延長賽傷停補時決殺 8強將對英格蘭

歐國盃／2：0擒服德國 英格蘭晉級8強

相關新聞

歐國盃／英德大戰收視創捷報 8強賽周五開踢

ELEVEN體育家族全台獨家轉播的2020歐洲國家盃，今天凌晨的英格蘭對決宿敵德國的焦點好戲開出收視捷報，25至49歲男...

歐國盃／8強出爐英格蘭躍奪冠熱門 德國勒夫時代畫下句點

2020歐洲杯最後兩場16強決賽，英格蘭2比0力克德國，爭冠氣勢大增；烏克蘭在延長加時賽最後一刻絕殺，以2比1氣走瑞典，...

羽球／將戴資穎信念實體化 運動飲料推小戴語錄瓶

邁入40周年的運動飲料品牌舒跑今年找來羽球世界球后戴資穎擔任年度品牌代言人，在她即將前往日本東京參加奧運前夕，舒跑也宣布...

帕運／柔道李凱琳第三度取資格 盼堅持讓更多人看見

距離東京帕拉林匹克運動會開幕剩下不到2個月，台灣帕拉柔道選手李凱琳確定獲得參賽資格，也是她三度進軍帕運，她曾於2012年...

歐國盃／烏克蘭延長賽傷停補時決殺 8強將對英格蘭

靠著多夫比克（Artem Dovbyk）比賽第121分鐘的頭鎚破網，烏克蘭今天以2比1擊敗瑞典，闖進2020歐洲國家盃8...

「我期待你未來的樣子」關於運動員的目標設定

『有位極地馬拉松選手，足跡遍布各種險峻地形，當人們問他 : 面對那麼長的距離，你是如何堅持完賽的呢？他只說 : 我不過就是看完地圖之後，標記下比較顯著的地標，當作一個個小目標，並且僅專注於眼前的那一個

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。