歐國盃／英德大戰收視創捷報 8強賽周五開踢

ELEVEN體育家族全台獨家轉播的2020歐洲國家盃，今天凌晨的英格蘭對決宿敵德國的焦點好戲開出收視捷報，25至49歲男性平均收視高達0.81，收視高點落在三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）頭錘入網破進球荒的一刻，讓這位英超金靴一解歐國盃啞火之氣，而8強賽也將於周五開踢。

三獅軍團今天凌晨打敗宿敵德國，雙方到第75分鐘打破僵局，由斯特林（Raheem Sterling）率先攻破日耳曼戰車的大門，第86分鐘再由凱恩頭錘攻進英格蘭的第二顆球，讓溫布利主場球迷大為感動。

歐國盃8強賽將於周五開踢。 圖／ELEVEN體育家族提供

三獅軍團在擊敗德國後，8強將先遇上烏克蘭，順利過關的話，在4強將遇上捷克或丹麥，三支球隊皆非傳統勁旅，要一路攻到決賽的機率相對大，且4強賽跟冠軍賽的場地皆在溫布利球場，這次打破高懸55年魔咒在大賽踢走德國，必定鼓舞英格蘭球員奪勝的決心。

另一半邊的死亡之組，在16強之爭相繼送走奪冠大熱門葡萄牙、法國跟克羅埃西亞後，8強賽率先登場的則是瑞士對決西班牙，西班牙在加時賽擊沉克羅埃西亞，隨後十字軍團上演可歌可泣的戰役爆冷送走法國，雙方過往交手紀錄雖然無敵艦隊具有贏面，但近3年的紀錄，西班牙對瑞士僅1勝2和，勝負一切都很難說。