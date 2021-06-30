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羽球／將戴資穎信念實體化 運動飲料推小戴語錄瓶

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
運動飲料舒跑為戴資穎推出信念語錄瓶。圖／舒跑提供
運動飲料舒跑為戴資穎推出信念語錄瓶。圖／舒跑提供

邁入40周年的運動飲料品牌舒跑今年找來羽球世界球后戴資穎擔任年度品牌代言人，在她即將前往日本東京參加奧運前夕，舒跑也宣布將推出『小戴相信自己信念瓶』，希望將她的信念實體化。

在左手臂上刺有「相信自己」刺青的戴資穎，是希望這4個字化作其內心中最堅定的力量，助她走過無數難關，不斷成長，而在今年成為舒跑品牌代言人後，這樣的精神與理念也與品牌不謀而合，更聯手推出「小戴相信自己信念瓶」，希望將小戴的信念實體化，尤其在如此嚴峻的時刻更要「相信自己」，才能渡過難關，一起為台灣加油。

此次合作，舒跑將戴資穎的信念印上瓶身，包含「每一滴汗水都將能獲得回報」、「專注你喜歡的事就能感受到那股強大力量」等四款語錄，希望與全民一起分享並成為支持戴資穎的強大力量，一起渡過種種難關；除信念瓶外，舒跑也將在7月份推出「小戴加油瓶」，就像小戴隨時在生活中為我們加油打氣一樣。

戴資穎 羽球

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