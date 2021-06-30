帕運／柔道李凱琳第三度取資格 盼堅持讓更多人看見

距離東京帕拉林匹克運動會開幕剩下不到2個月，台灣帕拉柔道選手李凱琳確定獲得參賽資格，也是她三度進軍帕運，她曾於2012年倫敦帕運摘銀，儘管因為疫情的關係，奧運與帕運延後一年舉行，但她仍很感謝這段時間中華民國殘障體育運動總會與體育署的協助與支持。

李凱琳的父親、叔叔都是視障柔道選手，叔叔李青忠更是1996年亞特蘭大帕運柔道金牌選手。李凱琳目前世界排名第4，根據規定，由世界前6名選手取得帕運參賽權，後續分別還有主辦城市分配名額及外卡名額。

由於疫情導致奧運、帕運延後，李凱琳表示，「殘總與體育署一直都在盡力幫我們爭取資源與生活津貼，殘總會長穆閩珠甚至到處找贊助商，為的就是希望我們可以在延期到比賽的這段時間，可以不用擔心生活費而專心訓練。所以真的很感謝花旗銀行與台北永樂扶輪社的支持，除了生活津貼的補助外，殘總也找了peakforce體能團隊，來加強與補足我們的訓練。」

對於將第3度參加帕運，李凱琳說：「我覺得還是很期待，也很開心自己能夠堅持到現在！因為台灣視障柔道較少人接觸，也是希望自己的堅持能夠讓更多人看見我們。」

中華民國殘障體育運動總會表示，國際桌總也公告林姿妤（桌球）、盧碧春（桌球）取得帕運資格。目前確定取得帕運參賽資格的為，林姿妤（桌球）、盧碧春（桌球）、程銘志（桌球）、田曉雯（桌球）、李凱琳（柔道），未來還有選手可能取得資格，期許本屆帕運再創佳績。