「我期待你未來的樣子」關於運動員的目標設定

『有位極地馬拉松選手，足跡遍布各種險峻地形，當人們問他 : 面對那麼長的距離，你是如何堅持完賽的呢？他只說 : 我不過就是看完地圖之後，標記下比較顯著的地標，當作一個個小目標，並且僅專注於眼前的那一個小目標，盡力完成。』

今天這堂課，荃鈺老師讓我們著手寫下自己的未來目標。

「你有辦法獨自吞下一整隻大鯨魚嗎？」

「這怎麼可能呢？」

「那如果我把鯨魚分成365等份，讓你一天吃一等份、照三餐吃完，(先不考慮吃膩與食物腐敗等等問題XD)，這樣有辦法吞下整隻大鯨魚嗎？」

「咦？好像就可以!」

沒錯！這就是在設定目標常用的『鯨千割法』!

目標設定九宮格

目標設定九宮格，採取的就是如上所述的鯨千割法。

步驟如下：

1. 設定一個具體、值得追求、可執行的目標(不要跟我說想摘月亮之類的，盡量是你在近兩三年內可達成的)

2. 把這個大目標切割成一份一份的小目標，分別向外填入九宮格的中心

3. 再寫下完成這些小目標所需的條件與執行方法

(上圖為荃鈺老師目標設定九宮格課程講義)

真的想要，就全力去要：設下目標，只是一個開始，重點是執行 !

好的，既然有了目標，你就可以開始了。

「我沒時間…」、「我現在還不夠厲害…」…有好多人會有這樣的擔憂。

但目標，不就是你尚未達成、但期待完成的事嗎? 你不是不行，只是還在通往完成的路途上。「決定早睡早起，但鬧鐘響了，選擇立刻起床或是再賴床兩分鐘？」、「決定要減肥，但美食當前，選擇克制慾望，還是再多一口就好？」……我們每天都在為自己做出選擇。這些日常瑣事，看似不重要，但別忘了，是每一個小小的決定，堆疊出一個人最後的走向。當你為自己一次一次做出正確的選擇，才有機會真正活出自己喜歡的樣子。

在課堂結束前，荃鈺老師提醒我們可以將這個目標貼在牆上、書桌前…，貼在任何顯眼的地方。心之所向，身之所往。人的大腦很神奇，會一直記住自己還沒完成的待辦事項，每看一次、就多一次印象烙印在腦中，時時提醒著自己。

目標，是循序漸進、是一天一天累積而成的，在這當中，有個很重要的概念：定性。如果你沒有持之以恆的決心，與捨棄部分慾望的毅力，總是三天打魚兩天曬網，那麼或許你該思考：你真的夠想要嗎？

中心目標外的那八格執行方法，為的就是提點我們：該做些什麼才能離目標更進一步。

努力沒有用，持續努力才有用。將執行方法也排入個人行事曆中，才能一點一點慢慢前進。

目標需要切割，時間也需要切割

當我在課堂上寫著目標設定九宮格時，與老師討論了一個問題 :人只能設定一個目標嗎?「可以設定很多目標啊！但關鍵是時間切割。」那時，老師給了我這樣的概念。你可以在運動時設定要做到什麼重量；你也可以在讀英文時思考想要精進到什麼程度。生活是多選、是填充題，而不是只能有單一選項。但在為生活注入這些色彩時，也要一併思考做這些事情所需耗費的時間精力，一一排入行事曆中。一個時段就專注在一件事上，不心猿意馬，時間才能做最高效的運用。

圓規為何能畫圓？因為腳在走，心不變；人為什麼不能圓夢？因為心不定，腳不動。設定目標的當下，總令人感到興奮，但也須有使命必達的定性，因為這是自己對自己的承諾。一次次達成小目標後所感受到的愉悅與心靈富足，是會上癮的。很多時候生活中的成就感與自信就是這樣堆疊出來的。想想在你目前的生活當中，有什麼是值得花時間去追尋的呢？動手寫下來吧！