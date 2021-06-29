NFL／美式足球就是GAY！聯盟用標語力挺出櫃球員
日前拉斯維加斯襲擊者隊納斯比（Carl Nassib）成為第一位公開出櫃的NFL球員後，有許多球員透露聯盟中其實有許多同性戀者，聯盟為了聲援LGBT，在美國時間週一以黑底白字寫道：「美式足球是GAY（同性戀）」標語引發網上熱議。
If you love this game, you are welcome here. Football is for all. Football is for everyone.— NFL (@NFL) June 28, 2021
The NFL stands by the LGBTQ+ community today and every day.
For more information on how you can help the @TrevorProject, visit https://t.co/YtauzLAHIF pic.twitter.com/bkdWkAZ3vF
除了「美式足球是GAY」，還有「美式足球是蕾絲邊」、「美式足球是跨性別者」、「美式足球是所有人」等標語，並將聯盟Logo換成代表LGBT社群的彩虹標誌，然而這個行銷方式帶來的成效褒貶不一。
雖然贏得了不少LGBT社群的歡迎，但也有網友提到，很難想像會有行銷團隊願意把這當作標語，「想像看看一群西裝筆挺的商業人士，決定把『美式足球是GAY』作為標語」、「為什麼要將他們的想法強制帶進其他人的生活中？」、「美式足球已經死了。」
thinking about the room of marketing execs and months of focus groups and hours of pitches that all culminated in like one 50 year old suit guy saying "yeah alright, ok. football is gay" https://t.co/TDX9dOdJRe— Liz Franczak (@liz_franczak) June 28, 2021
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