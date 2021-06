NFL／美式足球就是GAY！聯盟用標語力挺出櫃球員

日前拉斯維加斯襲擊者隊納斯比(Carl Nassib)成為第一位公開出櫃的NFL球員後,有許多球員透露聯盟中其實有許多同性戀者,聯盟為了聲援LGBT,在美國時間週一以黑底白字寫道:「美式足球是GAY(同性戀)」標語引發網上熱議。

If you love this game, you are welcome here. Football is for all. Football is for everyone.



The NFL stands by the LGBTQ+ community today and every day.



For more information on how you can help the @TrevorProject