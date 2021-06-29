NFL／美式足球就是GAY！聯盟用標語力挺出櫃球員

日前拉斯維加斯襲擊者隊納斯比（Carl Nassib）成為第一位公開出櫃的NFL球員後，有許多球員透露聯盟中其實有許多同性戀者，聯盟為了聲援LGBT，在美國時間週一以黑底白字寫道：「美式足球是GAY（同性戀）」標語引發網上熱議。

If you love this game, you are welcome here. Football is for all. Football is for everyone.



The NFL stands by the LGBTQ+ community today and every day.



For more information on how you can help the @TrevorProject, visit https://t.co/YtauzLAHIF pic.twitter.com/bkdWkAZ3vF — NFL (@NFL) June 28, 2021

除了「美式足球是GAY」，還有「美式足球是蕾絲邊」、「美式足球是跨性別者」、「美式足球是所有人」等標語，並將聯盟Logo換成代表LGBT社群的彩虹標誌，然而這個行銷方式帶來的成效褒貶不一。

雖然贏得了不少LGBT社群的歡迎，但也有網友提到，很難想像會有行銷團隊願意把這當作標語，「想像看看一群西裝筆挺的商業人士，決定把『美式足球是GAY』作為標語」、「為什麼要將他們的想法強制帶進其他人的生活中？」、「美式足球已經死了。」