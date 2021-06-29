歐國盃／挺過門將離譜烏龍球 西班牙延長賽淘汰克羅埃西亞

2020歐國盃今天進行法國對瑞士、西班牙交手克羅埃西亞的2場16強賽事，法國因姆巴佩PK失手意外遭淘汰，西班牙則有驚無險，挺進8強。

在丹麥哥本哈根帕肯體育場（Parken Stadium）登場的西、克之戰，雖不如在羅馬尼亞首都布加勒斯特上演的法、瑞之戰精彩，但過程有些許雷同。法國3比1領先後，在正規時間尾聲被追平，西班牙也一樣在正規時間尾聲被連進兩球，從3比1的領先，變成3比3平手。

不同的是，法國最後輸在PK，西班牙則在延長賽力克對手，驚險挺進8強。

西班牙門將開局發生離譜烏龍球，留下滿臉自責與錯愕表情。 路透社

西、克一役，克羅埃西亞靠烏龍球率先進球，但西班牙隨即還以顏色，薩拉比亞（Pablo Sarabia）、阿斯皮利奎塔（Cesar Azpilicueta）、托雷斯（Ferran Torres）接連進球，此時距正規時間終了只剩13分鐘，3比1大幅領先的西班牙眼見就要輕鬆晉級。

但比賽進行到第85分鐘，克羅埃西亞靠著替補上場的奧爾西奇（Mislav Orsic）先追1球，補時階段再由帕薩利奇（Mario Pasalic）頭槌頂進，追成3比3，硬是把比賽逼進半小時延長加賽。

但西班牙還是技高一籌，第100分鐘時，西班牙先靠著莫拉塔（Alvaro Morata）踢進重要1球看到勝利曙光，3分鐘後，再由奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）進球穩住勝利，終場以5比3勝出。

賽後西班牙教頭恩立格（Luis Enrique）盛讚子弟兵表現，因為3度贏得歐國盃冠軍的西班牙被對手先馳得點之後，還能後來居上。

「今天這場比賽非常緊繃，什麼狀況都有，大家今天都看到我們真正的團隊精神了。」

歐國盃最後兩場16強賽將在明天登場，英格蘭和德國會在倫敦溫布利球場（Wembley Stadium）重磅對決，瑞典則在格拉斯哥對上烏克蘭。如果英格蘭擊敗勒夫（Joachim Loew）執帥印的德國，將是英格蘭歷來在歐國盃淘汰賽階段取得的僅僅第2勝。