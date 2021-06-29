歐國盃／姆巴佩PK戰失手 法國16強意外遭瑞士淘汰

2020歐國盃16強賽事今天驚爆冷門，賽前備受看好的法國因陣中頭號球星姆巴佩踢失關鍵12碼罰球，最終在PK大戰意外遭瑞士淘汰。

瑞士過去從未在歐國盃淘汰賽贏球，PK也從沒贏過，但他們今天在正規賽與法國3比3踢和後，PK大戰竟以5比4獲勝。

陣容豪華的法國賽前備受看好可繼3年前贏得世界盃後，再添一座歐洲盃冠軍，今天也從原本的0比1落後，追到反以3比1超前，看來就要輕騎過關；不料卻在正規賽尾聲被瑞士連進2顆，硬生生追平後，意外輸在PK。

開賽15分鐘，瑞士靠著塞佛洛維奇（Haris Seferovic）頭槌頂進，先馳得點，但下半場法國開始反攻，本澤馬（Karim Benzema）連進兩球，波格巴（Paul Pogba）75分鐘又進一球，在距離比賽結束只剩15分鐘時，藍衫軍3比1領先，看來勝券在握。

誰料到塞佛洛維奇梅開二度，加夫拉諾維奇（Mario Gavranovic）替補建功，在正規賽倒數1分鐘進球，瑞士硬是把比賽拖進延長。

延長賽兩隊都沒再進球，因此只能靠PK分高下，兩隊9名球員都罰進之後，曾被譽為天才足球新星的姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀最後一顆，卻眼睜睜看著球被瑞士門將索默（Yann Sommer）擋下。

法國隊長洛里斯（Hugo Lloris）賽後表示：「很痛苦，我們是世界冠軍，卻在16強出局，這結果太糟了。」

瑞士自1938年世界盃之後，就從未在大型賽事贏得淘汰賽。索默賽後表示：「這真是個難忘的夜晚，我以球隊為榮。」