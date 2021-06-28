歐國盃／聖彼得堡疫情升溫 7月2日照辦8強賽

2020歐國盃（Euro 2020）7月2日將在俄羅斯聖彼得堡進行8強賽。儘管當地單日染疫病故人數創新高，聖彼得堡主辦單位的公關今天仍告訴法新社，比賽會如期進行。

歐洲足球總會（UEFA）發言人也告訴法新社，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫「完全沒改變任何事」，「目前沒有更動比賽場地的計畫」。

聖彼得堡（Saint Petersburg）是俄國第2大城，也是國內疫情最嚴重的區域之一。現在因為最早在印度發現、具高度傳染力的Delta變種病毒肆虐，當地疫情迅速升溫。

聖彼得堡今天通報新增110人染疫病故，3天內第2度改寫新高紀錄。

之前聖彼得堡舉行芬蘭對比利時的小組賽後，數十名前往當地的芬蘭球迷染疫。芬蘭隊在那場比賽吞敗。

至於8強賽哪兩支球隊將前往聖彼得堡，得等今天稍晚法國對決瑞士、克羅埃西亞對戰西班牙的16強賽都結束後才能確定。