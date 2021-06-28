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歐國盃／想紅就來脫一下！俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取自推特
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取自推特

自2019年歐洲足球冠軍盃決賽跑進場中脫衣鬧場一砲而紅的沃蘭絲基（Kinsey Wolanski）後，俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃做了相同的事，想紅的她竟然藉此次機會在IG獲得了100萬粉絲。

自沃蘭絲基2019年的亂入事件後，她的名諱在Google引發了多達10萬次的搜尋，而舒米莉納在賽前就放話她能做得更好，她在今年歐國盃比利時對上芬蘭的比賽中亂入，穿著的背心上還寫著近期飛躍式成長的虛擬貨幣名稱。

不過舒米莉納將為她的所作所為付出代價，這15分鐘的宣傳導致她的進場ID被大會取消，這意味著她被禁止到場觀看接下來的所有賽事。

不過從舒米莉納後續發佈的貼文可以看出，她沒有感到一絲一毫愧疚，自6月21日亂入以來，她獲得了IG上超過100萬的粉絲，並在貼文中附上自己被現場警衛逮捕的照片，寫道：「哎呀，真不好意思。」

俄羅斯 虛擬貨幣 足球 比利時

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