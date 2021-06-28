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影／環法單車賽觀眾搶鏡釀大型翻車 車手受傷退賽主辦氣炸

香港01 / 高詩琦
從直播畫面可見，一名身穿黃色外衣的女子拿著打氣標語向著直播鏡頭，卻未發現主車群已抵達，而她手中的紙牌明顯在賽道範圍內。圖／取自Youtube
從直播畫面可見，一名身穿黃色外衣的女子拿著打氣標語向著直播鏡頭，卻未發現主車群已抵達，而她手中的紙牌明顯在賽道範圍內。圖／取自Youtube

2021年環法單車賽（Tour de France）周六（26日）展開第一站賽事，23支車隊在法國布雷斯特出發，全長197.8公里的賽事發生了兩次嚴重的翻車意外，其中一次更是匪夷所思——一名只想「搶鏡」的自私觀眾，終引致罕見的大規模翻車。

車手受傷、大會震怒，那個被譏為「今日你最蠢」的肇事者，又去了哪裡？

這起意外發生在距離終點尚有45公里時，一名身穿鮮黃外衣、架起墨鏡的女子，拿著寫上打氣字句的紙牌站於賽道旁，顯然是面向著直播鏡頭，當時她的位置和手中的紙牌，都明顯已太接近賽道。

不久，主車群抵達，在較前位置的德國車手Tony Martin撞到紙牌、連人帶車倒地，成為一連串大混亂的開端。

德國車手Tony Martin率先「受害」，他成為第一位撞倒紙牌的車手，釀嚴重的翻車意外。圖／取自Youtube
德國車手Tony Martin率先「受害」，他成為第一位撞倒紙牌的車手，釀嚴重的翻車意外。圖／取自Youtube

黃衣女子的自私行徑，不僅令兩名分站冠軍熱門人選，包括義大利錦標賽冠軍哥爾比利（Sonny Colbrelli）及荷蘭車手雲艾特（Wout van Aert）捲入意外、損失大量時間，更導致9名車手受傷，其中德國車手Jasha Suetterlin需退賽，更無法參加第二站賽事。報導指，意外中亦有觀眾受傷。

除了這起大規模翻車，距離終點尚有8公里又發生一次意外，由於事發於高速路段，受傷者多達12人、傷勢亦較重，名將富美（Chris Froome）亦要退賽，瑞士車手Marc Hirschi亦受嚴重肩傷，其阿聯酋車隊隊友、上屆環法總冠軍普加沙（Tadej Pogacar）即使獲得第6名，仍一臉愁容：「今天一點都不好，發生很多意外，我的隊友狀況不是太好。」

環法賽會誓追究　肇事者原意是什麼？

《路透社》消息指，導致翻車的黃衣女子立刻逃去無蹤，環法賽會副董事杜諾（Pierre-Yves Thouault）直言會追究到底：「我們會控告這名行徑惡劣的女子，只有這樣做，才能阻嚇那一小群壞份子。」有媒體翻查女子手持紙牌上字句「Allez opi-omi」的意思，Allez為法語的「加油」，「opi-omi」則是德語的「祖父祖母」，她似乎是想透過直播向祖父母問好，未料釀成意外。

在意外頻生的第一站，最終由Deceuninck-Quick-Step車隊的法國車手阿拉菲利普（Julian Alaphilippe）奪得分站冠軍的黃色戰衣。

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文章授權轉載自《香港01》

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