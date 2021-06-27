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高球／盧曉晴日巡蒙達明盃並列第14 恐不利爭奧運高球門票

中央社 / 台北27日電
盧曉晴。資料照
盧曉晴。資料照

台灣高球女將盧曉晴為爭取東京奧運門票，日巡賽蒙達明盃今天最終輪奮力一搏，只要奪冠就有望獲資格，最終繳出73桿，累計以低於標準7桿的281桿，並列第14，恐不利爭奧運門票。

女子高球東京奧運60人名單預計在台灣時間29日公布，台灣旅美高球好手徐薇淩目前奧運及世界排名分居第34名、第78，幾乎篤定取得資格；另一席門票將由里約奧運國手盧曉晴、台灣旅美高球好手李旻爭奪，形成2搶1的局面。

李旻靠著6月在美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）美迪惠爾錦標賽拿下亞軍，日前排名超越盧曉晴，目前奧運積分排名第38名（世界排名第119名）。

盧曉晴目前世界排名第145名，由於李旻未能晉級女子PGA錦標賽最後兩回合賽事，只剩在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）奮戰的盧曉晴還有機會進行最後衝刺。

日巡賽蒙達明盃這次在日本千葉縣舉行，盧曉晴前3輪結束，暫居並列第5，但與領先者仍有8桿差距。

盧曉晴這次只要能拿下冠軍，就有機會搭上奧運列車，盧曉晴今天最終輪從第1洞出發，在第6洞吞下柏忌後連抓2鳥，但在第9洞領到雙柏忌，吐回優勢，單日以73桿繳卡，累計以低於標準7桿的281桿，並列第14，恐在奧運席次爭奪戰陷入劣勢，一切仍待最終名單揭曉。

日本女將菊地繪理香最終輪打出68桿，4回合都繳出6字頭的成績，總計以低於標準20桿的268桿、以2桿之差封后。

盧曉晴 高爾夫 李旻

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