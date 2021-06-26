全國身障運籌備不停歇 線上召開年度會議及教練研習

歐國盃來到16強階段，葡萄牙頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）日前在記者會引發的「移開可樂事件」引發軒然大波，逼得歐足總最後下令不得再仿效，即將與葡萄牙正面對決的比利時前鋒彼特斯（Da

2021-06-26 15:09