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全國身障運籌備不停歇 線上召開年度會議及教練研習
台中市身心障礙體育總會第7屆第2次理監事會議今天首度採視訊會議方式召開，由理事長林孟令主持，25位理監事一同出席，針對台中市即將辦理111年全國身心障礙國民運動會熱烈討論，希望透過舉辦賽事帶動全市身障運動風氣。
今天運動局長李昱叡也代表市長盧秀燕全程出席交流，感謝台中市身心障礙體育總會長期對身心障礙運動發展的支持。李昱叡表示，市府持續與台中市體育總會合作，推動台中市身心障礙運動，受到疫情影響，今年上半年度多項身障運動活動均調整舉辦方式和期程，部分透過線上辦理，讓身障運動推展不中斷。
此外，台中市身心障礙體育總會特別安排線上身心障礙體適能教練增能課程，為解封後運動課程開辦預做準備，吸引超過70名教練、學生參加，讓「愛運動、動無礙」不停歇。
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