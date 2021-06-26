溫網／挑戰年度大滿貫 約克維奇：我給了自己好機會

在高舉了今年前兩場大滿貫金盃後，約克維奇（Novak Djokovic）也將在下周開打的溫網力拚生涯第6冠和大滿貫第20冠，同時也有機會挑戰年度大滿貫，在今天受訪時約克維奇就表示，今年確實為自己製造了一次好機會。

約克維奇在今年拿下澳網與法網冠軍後，生涯已累積19座大滿貫冠軍，且也是他繼2016年後，再一次在該年前兩場大滿貫賽事中都拿下冠軍，並取得挑戰年度大滿貫的機會，不過在2016年他在溫網第三輪爆冷止步。

對於今年有機會再一次向年度大滿貫發起挑戰，約克維奇說：「在贏得澳網和法網後，我確實給了自己一次好機會，不過要挑戰這個超級成就，我還有很長一段路要走。毫無疑問，我會努力做到這點，現在我的目標就是即將開打的溫布頓，我希望自己能再一次捧起溫網金盃。」

約克維奇生涯已經5度在溫網奪冠，在去年賽事停辦的情況下，近兩度參賽都拿下冠軍，有機會成為費德勒（Roger Federer）後再一位完成溫網男單3連霸的球員，約克維奇說：「我的感覺很棒，這些年在草地賽進步很多，對於每一個網球員來講，每一次拿下大滿貫都像登聖母峰一樣困難，因為這是一場為期兩周，共有125名球員參與，採取5盤制的賽事，場內會有很多狀況發生，你必須要承擔很多的壓力。」

假使約克維奇能在今年完成年度大滿貫，也代表他將會以生涯21座大滿貫超越費德勒和納達爾（Rafael Nadal），獨居史上第一，「我會在溫網、美網甚至是所參與的任何一場比賽都全力爭冠，這是我對自己的期待，努力活在當下。我知道只要我以正確的方式和心態，就有機會戰勝任何人。」

在男子網球史上，過去僅有2人3次完成年度大滿貫，第一位為美國選手布吉（Don Budge），他也是網壇史上首位達成年度大滿貫的球員，而澳洲傳奇拉弗（Rod Laver）生涯則是兩度完成年度大滿貫。