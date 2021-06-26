高球／徐薇淩奧運門票下周入袋 李旻、盧曉晴二搶一

女子PGA錦標賽在今天進行完前兩輪賽事，我國參賽的4名選手皆未能越過晉級線，其中排名最佳的為前兩輪打出149（＋5）桿、並列第98名的徐薇淩，而目前奧運積分排名第34名的她，也將在下周公布奧運最終參賽名單後取得東奧門票，至於另外一張門票則將由李旻與里約奧運國手盧曉晴進行最後爭奪。

總獎金450萬美元的女子PGA錦標賽本周開打，也是東京奧運積分採計前的最後一場LPGA賽事，我國共有4名選手參賽，包括徐薇淩、李旻、程思嘉以及曾雅妮，不過今天打完前兩輪賽事後，4人都未能擠進前57名的晉級線，無緣參與後兩輪賽事。

而這次表現最佳的為徐薇淩，她在前兩輪打出75（＋3）與74（＋2）桿成績，以並列第98名作收，程思嘉則是兩輪152（＋8）桿並列第120名，李旻154（＋10）桿並列第132名，曾雅妮則是155（＋11）桿並列第137名。

在女子PGA錦標賽旅程提前落幕後，東京奧運女子高球也將在29日公布最終60人參賽名單，其中徐薇淩目前世界排名第78名、奧運排名第34名，已幾乎確定能拿下奧運門票，成為繼潘政琮後第二位取得東奧高球門票的選手。 至於我國女子高球第二張門票，目前則將由李旻與旅日好手盧曉晴爭奪，李旻兩周前在世界排名上超越盧曉晴，目前世界排名第119名，奧運排名第38名，而盧曉晴世界排名則為第145名。

在本周李旻無緣晉級女子PGA錦標賽決賽的情況下，盧曉晴目前在JLPGA蒙達明盃前3輪打完以208（－8）桿暫時並列第5名，根據日本媒體分析，盧曉晴假使能在此賽事最終以獨居第2名以上的表現作結，將有機會在下周公布的東奧最終名單擠下李旻，第二度登上奧運舞台，這也代表盧曉晴在明天的最終輪，勢必要追上至少4桿的差距。