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歐國盃／C羅移開可樂不意外 對手認證他每餐都吃相同東西

聯合新聞網 / 綜合報導
即將與葡萄牙正面對決的比利時前鋒彼特斯（Daouda Peeters）認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。 路透社
即將與葡萄牙正面對決的比利時前鋒彼特斯（Daouda Peeters）認證C羅的自律，稱他真的每天都吃一樣的東西。 路透社

歐國盃來到16強階段，葡萄牙頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）日前在記者會引發的「移開可樂事件」引發軒然大波，逼得歐足總最後下令不得再仿效，即將與葡萄牙正面對決的比利時前鋒彼特斯（Daouda Peeters）倒是認證這名巨星的自律，稱C羅真的每天都吃一樣的東西。

比利時將在27日對戰衛冕軍葡萄牙是焦點組合之一，身為C羅義甲尤文圖斯的隊友，這次將成為對手的比利時前鋒彼特斯，賽前受訪對C羅移開可樂的舉動並不意外，他表示一致的飲食習慣就是C羅能站上世界頂尖的原因。

彼特斯向媒體表示，「C羅總是吃一樣的東西：西蘭花、雞肉、米飯，還有水，而且當然不喝可樂。」

彼特斯也強調C羅不是那因為虛榮心才鍛鍊腹肌的人，「他這麼做是把維持體能當作這份工作的基本功。」

「C羅不會站在鏡子前面欣賞自己數小時，他才沒那時間，只要在球隊時就是在訓練，完全為工作而活」，彼特斯補充說明。

比利時 葡萄牙

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