快訊

飛特立航空爆特權！傳高階主管家人、客戶偷打疫苗 民航局要查

Delta變異株威脅屏東…今添3例是運將同住者 妻還是超商店長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊斯特本女網／詹家姊妹3盤吞敗 無緣女雙決賽

中央社 / 台北26日電
詹家姊妹3盤吞敗無緣伊斯特本女網女雙決賽。 截圖自詹詠然官方粉絲團
詹家姊妹3盤吞敗無緣伊斯特本女網女雙決賽。 截圖自詹詠然官方粉絲團

台灣網球雙打姊妹花詹詠然詹皓晴，今天凌晨在伊斯特本女網賽女雙4強，歷經3盤大戰以6比7（1比7）、6比4、5比10不敵荷蘭舒由絲和美國馬莉卡，受阻決賽門外。

大滿貫草地賽的溫布頓網球錦標賽會內賽下週開打，詹詠然與詹皓晴這對網壇姊妹花本週透過伊斯特本網賽暖身備戰，就是希望能在溫布頓開打前找到最佳狀態。

伊斯特本網賽詹詠然與詹皓晴的詹家姊妹被列為女雙第4種子，今天強碰大會頭號種子荷蘭舒由絲（DemiSchuurs）和美國馬莉卡（Nicole Melichar）的「歐美聯軍」，雙方堪稱勢均力敵，歷經3盤大戰才分出勝負。

今天首盤兩組人馬相互拉鋸，前12局打完以6比6持平，戰線被拖入搶7大戰，不料詹家姊妹開局就連丟4分，無奈以1比7失守。

次盤詹家姊妹開局就率先破發，盤中最多取得5比2大幅領先，對手雖連追兩局縮小差距，所幸第10局姊妹倆順利守下，也以6比4扳回一成。

決勝盤超級搶10，開賽後戰況仍呈現膠著，盤中詹家姊妹僅以5比6微幅落後，接下來卻深陷亂流，一口氣連丟4分，最終以5比10抱憾吞敗。

詹皓晴 詹詠然 溫布頓

延伸閱讀

伊斯特本女網／克服賽末點逆轉勝 詹家姊妹進4強

網球／先盛後衰遭逆轉 詹家姊妹無緣伯明罕4強

網球／蠻牛拋震撼彈！納達爾溫布頓、奧運皆缺席

法網／詹家姊妹遭逆轉 台將全出局

相關新聞

歐國盃／C羅移開可樂不意外 對手認證他每餐都吃相同東西

歐國盃來到16強階段，葡萄牙頭號球星C羅（Cristiano Ronaldo）日前在記者會引發的「移開可樂事件」引發軒然大波，逼得歐足總最後下令不得再仿效，即將與葡萄牙正面對決的比利時前鋒彼特斯（Da

伊斯特本女網／詹家姊妹3盤吞敗 無緣女雙決賽

台灣網球雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴，今天凌晨在伊斯特本女網賽女雙4強，歷經3盤大戰以6比7（1比7）、6比4、5比10不敵...

溫網／謝淑薇首輪戰法網冠軍 盧彥勳迎資格賽晉級選手

2021年溫網在今天公布單打會內賽籤表，其中我國一姊謝淑薇將在首輪遭遇去年在法網奪冠的波蘭20歲年輕好手斯威雅蒂（Iga...

網球／感謝立陶宛2萬劑疫苗！盧彥勳與貝瑞金斯合影致意

今年的溫網賽事將在28日開打，台灣好手盧彥勳昨日與世界排名第90的立陶宛好手貝瑞金斯（Ricardas Berankis）相約練球，並一同合影致意，表達日前立陶宛政府捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣的感謝。

歐國盃／16強賽明起登場 LIVENow免費看直播場次出爐

2020歐國盃經過36場小組賽後，明天起即將進行16強賽，ELEVEN體育二台將獨家轉播，集團公司Aser的旗下影音平台...

歐國盃／歐足總讓步 同意穆斯林球員記者會移掉海尼根

日前足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂移至一旁，反倒以一瓶水取代的舉動引起效仿，後有法國中場大將博格巴（Paul Pogba）移動海尼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。