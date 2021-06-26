伊斯特本女網／詹家姊妹3盤吞敗 無緣女雙決賽

台灣網球雙打姊妹花詹詠然、詹皓晴，今天凌晨在伊斯特本女網賽女雙4強，歷經3盤大戰以6比7（1比7）、6比4、5比10不敵荷蘭舒由絲和美國馬莉卡，受阻決賽門外。

大滿貫草地賽的溫布頓網球錦標賽會內賽下週開打，詹詠然與詹皓晴這對網壇姊妹花本週透過伊斯特本網賽暖身備戰，就是希望能在溫布頓開打前找到最佳狀態。

伊斯特本網賽詹詠然與詹皓晴的詹家姊妹被列為女雙第4種子，今天強碰大會頭號種子荷蘭舒由絲（DemiSchuurs）和美國馬莉卡（Nicole Melichar）的「歐美聯軍」，雙方堪稱勢均力敵，歷經3盤大戰才分出勝負。

今天首盤兩組人馬相互拉鋸，前12局打完以6比6持平，戰線被拖入搶7大戰，不料詹家姊妹開局就連丟4分，無奈以1比7失守。

次盤詹家姊妹開局就率先破發，盤中最多取得5比2大幅領先，對手雖連追兩局縮小差距，所幸第10局姊妹倆順利守下，也以6比4扳回一成。

決勝盤超級搶10，開賽後戰況仍呈現膠著，盤中詹家姊妹僅以5比6微幅落後，接下來卻深陷亂流，一口氣連丟4分，最終以5比10抱憾吞敗。