溫網／謝淑薇首輪戰法網冠軍 盧彥勳迎資格賽晉級選手

2021年溫網在今天公布單打會內賽籤表，其中我國一姊謝淑薇將在首輪遭遇去年在法網奪冠的波蘭20歲年輕好手斯威雅蒂（Iga Swiatek），至於盧彥勳則將在男單首輪碰上會外賽晉級的澳洲選手波爾曼斯（Marc Polmans）。

近兩次參加溫網都至少打進32強的謝淑薇，在去年溫網因為疫情停辦的情況下，今年首輪將遭遇第7種子強敵斯威雅蒂，年僅20歲的斯威雅蒂去年在法網捧起生涯首座大滿貫金盃，不過她生涯僅有1次在溫網單打會內賽出賽的紀錄，且在首輪就止步，讓謝淑薇在排名不利的情況下，仍有機會一搏。

謝淑薇近3年與斯威雅蒂在大滿貫賽場上已經是第3度碰頭，包括今年法網女雙16強賽以及2019年美網女雙32強賽，不過在單打賽場上僅有過一次交手紀錄，是在去年法網64強賽斯威雅蒂以6：1、6：4勝出。

至於盧彥勳與年僅24歲的波爾曼斯，生涯則是不曾有過交手紀錄，盧彥勳生涯在溫網最佳成績為2010年打進8強賽，最近一次參賽已經是2017年在首輪止步，至於波爾曼斯則是生涯首度闖進到溫網會內賽。