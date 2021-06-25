歐國盃／16強賽明起登場 LIVENow免費看直播場次出爐

2020歐國盃經過36場小組賽後，明天起即將進行16強賽，ELEVEN體育二台將獨家轉播，集團公司Aser的旗下影音平台LIVENow也將有兩場比賽進行免費直播，包括26日晚間11點50分威爾斯出戰丹麥、28日晚間11點50分克羅埃西亞對決西班牙，還有免費開放球迷使用「Watch Together」功能邀請三位朋友一起看球狂嗨。

2020歐國盃16強，威爾斯出戰丹麥率先登場，1992年曾問鼎冠軍寶座上演過童話奇蹟的丹麥，本屆小組賽第一戰發生陣中大將艾瑞克森（Christian Eriksen）在球場昏倒事件，所幸手術順利完成出院，隊友們也努力拚戰，挺過開局2連敗的窘境在第3戰以4：1拿下俄羅斯，小組第二挺進16強。

而威爾斯隊史過往在歐國盃賽事上僅有上一屆晉級準決賽，本屆突破紀錄以1勝1敗1和的成績得以連2年踢進歐國盃淘汰賽，雙方交手歷史紀錄由丹麥以6勝4敗占上風。

這次16強賽死亡半區聚集比利時、葡萄牙、義大利、法國、克羅埃西亞、西班牙等奪冠熱門，28日凌晨2點50分比利時對決葡萄牙，足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）本屆以5度進球暫居射手榜，總計在歐國盃進球14顆亦為射手榜第一名，並以國家代表隊109球追平亞洲足球先生戴伊（Ali Daei）的紀錄。

C羅每個表現都將締造新猷，作為上一屆的衛冕冠軍，C羅最大的遺憾莫過於葡法決賽時他僅踢25分鐘就因傷下場，加時賽重返場邊宛如第二教練鼓舞隊友，最後迎來冠軍，本屆小組賽五盾軍團以1勝1敗1和驚險挺進淘汰賽，C羅面對強敵比利時相信絕對不會腳軟。

另一個半區的重頭戲為29日晚間11點50分英格蘭出戰德國，處於較弱的半區，哪一隊拿下勝利，晉級冠軍賽的機會就更加明朗，其中英超金靴凱恩（Harry Kane）至今也顆粒未進，期待本場賽事有所表現，而小組賽為德國進兩球的小將哈弗茨（Kai Havertz）能延續前兩場的進球紀錄，也將成為觀戰焦點。