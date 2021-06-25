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歐國盃／歐足總讓步 同意穆斯林球員記者會移掉海尼根

聯合新聞網 / 綜合報導
法國中場大將博格巴（Paul Pogba） 美聯社
法國中場大將博格巴（Paul Pogba） 美聯社

日前足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂移至一旁，反倒以一瓶水取代的舉動引起效仿，後有法國中場大將博格巴（Paul Pogba）移動海尼根啤酒，今歐洲足總總算做出讓步，同意讓穆斯林球員將酒精飲料移離桌面。

C羅的一個舉動導致可口可樂股價下跌1.6%，為了避免讓贊助商的權利再次受損，歐洲足總日前發出警告，表示未來若再有賽後記者會桌上的飲料被移動的事件，將對該行為處以罰款。不過海尼根官方也出來喊冤，他們表示放在桌面上的是海尼根0.0，是一款零酒精飲料，是設計給愛喝啤酒人們的替代品。

據《The Telegraph》報導，博格巴以自己為穆斯林等宗教立場為由，反對在記者會與海尼根同台，球隊為了避免類似事件重演，與足總進行了協調，而歐洲足總也做出了讓步，表示同意讓穆斯林避免與酒精飲料一同上鏡，也算是維護了球員基本的宗教權利。

酒精 記者會 穆斯林 可口可樂

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