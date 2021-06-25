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伊斯特本女網／克服賽末點逆轉勝 詹家姊妹進4強

中央社 / 台北25日電
詹詠然與詹皓晴今天在伊斯特本網賽演出逆轉秀挺進4強。 截圖自詹詠然粉絲團
詹詠然與詹皓晴今天在伊斯特本網賽演出逆轉秀挺進4強。 截圖自詹詠然粉絲團

決勝盤頂住壓力成功化解對方賽末點，絕境中逆勢拉出4比1攻勢翻盤，詹詠然詹皓晴今天在伊斯特本網賽演出逆轉秀，以2比1擊敗美國與拉脫維亞組合，挺進4強。

台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴，在草地賽的伊斯特本網賽合拍出擊，也為接下來的溫布頓網球錦標賽熱身備戰。

詹家姊妹今天在8強賽遭遇美國的高夫（CoriGauff）、拉脫維亞名將奧斯塔朋科（JelenaOstapenko）「歐美聯軍」，姊妹在首盤先失劣勢下急起直追，且在決勝盤對方率先「聽牌」優勢下後來居上，以5比7、6比3、12比10拍落對手，拿下4強入場券。

詹家姊妹下一輪對手，同樣是由美國的馬莉卡（Nicole Melichar）和荷蘭舒由絲（Demi Schuurs）聯手的「歐美聯軍」。

而同步進行中的溫布頓網球錦標賽會外賽最終回，昨天深夜也告一段落，台灣好手莊吉生在最後一戰，以1比3不敵世界排名133的法國好手巴雷爾（GregoireBarrere），未能再度叩關溫網會內。

目前世界排名163的莊吉生，生涯曾在2018年靠著「幸運輸家」補進溫網會內，今年是他第5度挑戰溫網會外賽，並成功連闖2關，可惜最後仍未如願摘下會內賽門票。

詹皓晴 詹詠然 莊吉生

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