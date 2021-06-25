溫網／張之臻打進會內賽 開放年代中國男單第一人
中國網球選手張之臻今天在溫網會外賽以3比1擊敗對手，獲勝後拿下會內賽資格，成為開放年代首位闖進溫網會內賽的中國男子單打球員。
所謂開放年代（Open era）始於1968年，指的是網球賽事公開化，讓職業球員也能參加大滿貫（Grand Slam）賽事。
張之臻今天在溫布頓網球錦標賽會外賽最終輪，以6比0、6比3、6比7（4）、7比6（6）擊敗阿根廷的塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。張之臻連贏3場會外賽後，取得會內賽資格。
24歲的張之臻世界排名178名，先前3度叩關大滿貫賽事都未能打進會內賽。
中國在網球這項運動最成功的球員是李娜，她2011年贏得法網女單冠軍，2014年澳網封后，並在2019年入選國際網球名人堂。
本屆溫網會內賽將於28日起在全英俱樂部（AllEngland Club）開打。
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