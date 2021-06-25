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溫網／張之臻打進會內賽 開放年代中國男單第一人

中央社 / 溫布頓24日綜合外電報導
中國網球選手張之臻成為開放年代首位闖進溫網會內賽的中國男子單打球員。 路透社
中國網球選手張之臻成為開放年代首位闖進溫網會內賽的中國男子單打球員。 路透社

中國網球選手張之臻今天在溫網會外賽以3比1擊敗對手，獲勝後拿下會內賽資格，成為開放年代首位闖進溫網會內賽的中國男子單打球員。

所謂開放年代（Open era）始於1968年，指的是網球賽事公開化，讓職業球員也能參加大滿貫（Grand　Slam）賽事。

張之臻今天在溫布頓網球錦標賽會外賽最終輪，以6比0、6比3、6比7（4）、7比6（6）擊敗阿根廷的塞倫多羅（Francisco Cerundolo）。張之臻連贏3場會外賽後，取得會內賽資格。

24歲的張之臻世界排名178名，先前3度叩關大滿貫賽事都未能打進會內賽。

中國在網球這項運動最成功的球員是李娜，她2011年贏得法網女單冠軍，2014年澳網封后，並在2019年入選國際網球名人堂。

本屆溫網會內賽將於28日起在全英俱樂部（AllEngland Club）開打。

澳網 溫布頓 法網

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