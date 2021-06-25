溫網／奧地利網球名將汀恩手腕受傷退賽

世界排名第5的奧地利男網好手汀恩（Dominic Thiem）本週在西班牙馬約卡（Mallorca）比賽時傷了手腕，今天宣布退出溫布頓網賽（Wimbledon）。

法新社報導，27歲的汀恩在推特（Twitter）上寫道：「我真的很抱歉得退出原本排好參加的接下來3場賽事，包括在溫布頓、漢堡（Hamburg）、（瑞士）格斯泰德（Gstaad）的比賽。」

「我下定決心，回來的時候會變得更強。」

汀恩第2個退出今年溫網的男單前10名選手。

此前拿過兩座溫網冠軍的西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）已在法國網球公開賽（French Open）止步4強後表示，為了好好休息，他將退出今年溫網。

去年溫網因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情取消，今年將於28日在全英俱樂部（All England Club）登場。