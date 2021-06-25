運動員的心智鍛鍊 – 你覺得值得，你就要撐

奧林匹克教育議題 – 曾荃鈺老師

今天的主題，是心智鍛鍊。剛好近期有許多選手比完賽回來，老師關心了比賽狀況，當作這堂課的開始。

很不幸的，選手對於自己的比賽表現相當不滿意，覺得總是大起大落，無法保持穩定，因此也難以預期練習成效。練習對於選手來說，變得只是每天的例行公事，有些選手是這樣想的：訓練沒辦法吸收進去，場上的表現就只能憑運氣，就算認真練習，比賽當天狀況差，發揮不出實力，平時的累積就都沒有用了。

這就回到先前談論的主題-覺察。荃鈺老師在談論覺察時所帶的小活動，除了讓我們嘗試透過感知與控制身體去了解覺察的概念，更重要的是讓我們跳脫原先在訓練時習慣的思考模式，更深層的去思考訓練時的動作意義，避免陷入盲目努力、卻毫無斬獲的盲點中。

有位體操選手說 : 經過覺察的練習放鬆心靈、消除一切雜念，動作反而比平常更易控制、更游刃有餘；而另一位選手反饋 ：現在生活太緊湊了，透過覺察練習後，發現其實很多事只是沒有意識到，不是做不到。

觀察選手在經過覺察後給予老師的反饋以及在訓練上的應用，正好點出大多數選手都曾在運動訓練中不自覺出現的盲點：如果沒辦法靜下心來覺察自身狀況，那麼所有東西都吸收不了。

處於低潮時，更是如此。急不得。中長跑的選手，每天面對那麼多的公里數，是如何克服急切想達成目標的躁動不安？很簡單，訓練時，他們總是告訴自己：再一步。

這跟我在接觸運動訓練之前的想法，有很大的不同。過去我會一直緊盯目標， 那時的我會一直看著未來，卻忽略了「當下」。而選手在面對長期抗戰的想法卻不同，他們總是告訴自己：只要再一步、再一步就到了。

人人都有渴望、都有夢想，我們會預期自己想要達成什麼目標，但我們沒辦法控制所有事、沒辦法控制事情一定會往我們想要去的方向發展。因此，好好把能做到的事情做到，其實也就到了。

人必自重而後人重之

回到課堂開頭，有關選手對於訓練與比賽的價值看待，難道做任何事，只以結果做定論嗎？輸贏只能是運動價值的唯一取向嗎？我認為不是。我很喜歡選手在運動場上、那拼搏的精神。即使與對手落差太大、情況沒有轉圜的餘地，依然堅持完賽。這是對運動的尊重，同時也是尊重自己。

前陣子在進行訓練時，學長向教練請教了一個問題：「會有這麼多人喜歡中國舉重選手呂小軍、以他為榜樣，是因為他很厲害嗎？」教練回覆：「那不是喜歡，那是敬重。」

自小便開始大量培訓的競技運動員，一般約在 25-30 歲之間，就差不多選擇退役，不僅是因為傷勢、體能等生理因素，更多的是長年訓練累積的疼痛、挫折，以及面對未來的茫然感與心裡壓力，讓他們早已失去對專項運動的熱情。但 37 歲的中國舉重選手呂小軍，他的運動表現與積極嘗試突破的心態絲毫不受年紀影響，每每在賽場上總能帶給觀眾驚豔。許多人驚訝他的年紀怎麼還有辦法吃下不亞於巔峰時期的高訓練量？他只說 :「因為熱愛，所以堅持。」

沒有人能永遠處於巔峰

運動員生涯短暫，對於將近退休年紀的選手來說，比賽的價值早已不在那一兩面獎牌，而是能夠再次突破自我，這才是他們堅持下去的動力。沒有人會希望自己糟糕的一面被他人看見，因此許多人選擇急流湧退，因為那將以最完美的狀態，永遠活在世人心中。這樣的選擇，固然聰明，但我更喜歡那種履敗履戰的拼搏精神， 一肩承擔自己的選擇，那才會贏得所有人的敬重。

常聽著長輩們的人生經驗談，總會聽他們說：唉呀！沒有人天天在過年的啦！沒人能永遠處於巔峰。但反過來說，也不會有人永遠處於低潮。只需要一次走 一步，就能走過最艱辛的旅程，但必須一直走下去。努力沒有用，持續努力才有用。好好把能做到的事情做到，其實也就到了。過程很辛苦，但是，你覺得值得，你就要撐。

工作觀與人生觀

還記得兒時經常看的童話繪本嗎? 《小王子》教會我們要保持對事物的美好信念；而《綠野仙蹤》則告訴我們 : 「那些因為懷疑而失去的力量，也會因為相信而再次發生。」其實成長最強大的養分，是相信。你相信什麼，什麼就會成為你在低潮時的力量。而這也將在往後成為你的信念、你的人生價值觀。

小王子在旅程中遇到的狐狸告訴他：「真正重要的東西，是眼睛看不見的。」那我們呢？什麼才是自己人生的最重要的事？ 以前我總認為，凡事就得用盡全力、付出 100%的心力；但後來發現：80%的時間跟精力，要花在最重要的那 20%事情上。這樣的概念，或許可以用「輕重緩急、先後順序」短短八個字，一言以蔽之。

上大學以前，或許是因為一直都在升學學校、第一志願，我的生活總是直線排列：起床→唸書→上學→吃飯→補習→寫作業→睡覺...日復一日、一成不變，與週遭同學並無不同。那時對我來說，人生最重要的事，是唸書學習。

剛上大學的那陣子，仍習慣國高中的高壓生活，我依然用盡 100℅的心力在鑽研學業，突然接觸了大量的選手、大量活潑熱情而不受控(？)的同學，看著他們在課餘時間的安排：探索台中美食、看夜景、釣魚釣蝦…我突然驚覺：原來人生竟也能有這樣的組合！時間也能有這樣的安排！

過去那樣被安排好的生活，原來跟豢養是一樣的！我與那些同學們，我們都是順從著安排、在學業這條路上一路領先；都是因為乖巧順從，而得到大人的肯定與讚賞。在還沒有建構出屬於自己的思想、尚未有自己的判斷力，就已踏上大人為我們決定好的道路，並且因著熟悉了一貫的生活模式、也由於同路人相當的多，在那樣一成不變的日子裡，我們竟未曾感到不自由！

但其實，這些讚美與掌聲，都是包著糖衣的毒藥！因為是滿足了他人的需求、贏過同儕而獲得肯定，並非是探索自己想要什麼之後而得到的心靈富足。

生活應該以「人」為主體

曾聽過一個令人心酸(？)的笑話 : 或許學校教育根本不是想要我們學會什麼知識，而是從小培養、讓我們提早適應超時工作。雖然只是一則網路笑話，但也不免讓我反思：學生時期以唸書為生活重心、出社會後將工作當作唯一的生活重心，這真的是我想要的生活嗎？我能顧及生活品質嗎？

活得一致，這是很高的境界，只有工作觀與價值觀一致了，才能活得自在舒心。看著同學多采多姿的生活，想起自己好像未曾走訪什麼美食聖地；未曾嘗試過自己適合什麼妝容與衣著；未曾發掘過自己喜歡什麼類型的電影、小說、音樂...，也未曾做過什麼可能長大之後想來丟臉、卻是最能代表青春的熱血事跡…我的生活，似乎一直想著贏、想著超前進度，但在這樣的思維之下，讓我成為完成事情的工具，而非我能讓事情用我的方式將它完成。但人生可不是只有學習啊 !

同樣在這一刻，在台灣的我們可能在吃飯在工作，但遠在美國的朋友可能在睡覺在休息放鬆。不同的時間安排，有孰優孰劣嗎 ？並沒有。

有好多人認為：我只有贏過別人、得到肯定，我就會有自信。但其實自信，不是相信自己比別人強，而是相信自己比以前強！不需要急著想要超越別人、走在前頭，因為每個人都有屬於自己的時區。永遠都比不完啊！誰不想過上 100 種人生？但你得先瞭解自己真正想要什麼、得先了解你的本質，才不會誤把他人的肯定當成人生的 GPS 定位系統，追逐著他人的評價而喪失探索自己的可能性、或者是在多重角色切換中迷失自我。

價值其實是人賦予的。所有的事情都是因為有「人」的參與，跳離了輸贏的思維，那件事情對你來說，才真正具有意義。不著急。所有的努力，都會在將來以不同形式給予你合理回饋的。 如果你現在感到辛苦與茫然，再嘗試看看。你覺得值得，你就要撐。