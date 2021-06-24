溫網／苦戰3小時吞敗 莊吉生恐無緣男單會內賽

溫布頓網球公開賽男單會外賽，我國好手莊吉生在今天與法國選手巴雷爾（Gregoire Barrere）爭奪會內賽門票，在前三盤賽事兩人就殺得難分難解，最終莊吉生也以6：7（5：7）、6：3、6：7（4：7）、2：6敗下陣來，無法自力取得會內賽門票。

曾在2018年以「幸運輸家」挺進溫網會內賽的莊吉生，今年溫網再一次從會外賽打起，並且在前兩輪賽事皆以直落二勝出，其中包括昨天面對日本選手伊藤龍馬，以6：2、6：1輕鬆取勝，距離會內賽門票只差最後一步。

不過今天面對法國第15種子巴雷爾，莊吉生卻陷入苦戰，雙方在前12局各自打破對手兩次發球局後，將比賽帶入搶七，最終莊吉生也在苦戰52分鐘後以6：7（5：7）讓對手先下一城。

但第二盤莊吉生也展開反擊，開盤後連拿三局取得3：0領先，並且在未給對手取得任何破發機會的情況下，以6：3扳平戰局，第三盤兩人又一路打進搶七，莊吉生再一次在苦戰54分鐘後以6：7（4：7）讓出。

儘管決勝盤莊吉生奮力抵抗，在第7局一度化解5個破發點，第8局又化解前3個賽末點，但仍是以2：6敗下陣來，儘管仍有機會再靠著「幸運輸家」取得會內賽資格，不過在會外賽最終輪也有多名種子球員落馬的情況下，遞補機會相對較小。