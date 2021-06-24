歐國盃／C羅踢進第109球 國際賽進球數追平伊朗傳奇

「C羅」羅納度今天在2020年歐洲國家盃（Euro 2020）葡萄牙對法國之戰踢進個人第109顆國際賽進球，追平伊朗傳奇球星達艾（Ali Daei）保有的史上國際賽進球紀錄。

法新社報導，36歲的C羅（Cristiano Ronaldo）今天在第2顆罰球時踢進追平紀錄，這是他第178場國家隊出賽。他也是史上首位5度參加歐國盃的球員，本屆在F組3場小組賽踢進5球。

效力於義大利甲級聯賽尤文圖斯（Juventus）的C羅至今在歐國盃累計14顆進球，比1984年率隊奪得歐國盃冠軍的法國傳奇球星普拉提尼（Michel Platini）多5球。

C羅的第一顆國家隊進球是在2004年歐國盃開幕戰踢進，但當時葡萄牙1比2輸給希臘，後來冠軍戰葡萄牙也以0比1不敵希臘。

綽號「王者」的達艾則是1993至2006年間代表伊朗國家隊出賽149場，踢進109球，這項紀錄過去被認為將是空前絕後，如今卻可能被C羅刷新。達艾曾多次表示，如果C羅能破他紀錄，會「令人欣慰」；達艾也說，C羅是他心目中與梅西（Lionel Messi）、馬拉度納（Diego Maradona）齊名的史上3位最棒球員。

達艾今天在Instagram貼文說：「恭喜C羅，他距離打破國際賽進球紀錄只差1球。我很高興這個了不起的成就屬於C羅，他是位偉大的足球冠軍，也是有愛心的人道主義者，鼓舞且影響了世上許許多多人。」