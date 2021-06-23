網球／為溫布頓暖身 詹家姊妹光速闖關

詹家姊妹詹詠然、詹皓晴在溫布頓錦標賽前的最後熱身賽快速闖關，名列伊斯特本女網賽第4種子的姊妹倆，首輪碰美國、日本聯軍卡特（Hayley Carter）／日比野菜緒，只花51分鐘就以6：0、6：2奪勝，拿到8強門票。

詹家姊妹首盤先賞給對手一個「鴨蛋」，第二盤又連保帶破連下5局，跨盤連11局的猛烈攻勢早早奠定勝基，儘管第7局遭破發，但第8局直接回破，以6：2迎接勝利，成為籤表上半部的第一組8強女將。

去年因新冠肺炎疫情取消的溫布頓，今年恢復舉行，會內賽28日登場，本周會外賽程已點燃戰火，今天迎接溫布頓會外賽首戰的「小鋼炮」梁恩碩，今天挑戰列會外頭號種子的哥倫比亞女將塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano）差點上演逆轉勝，但錯過決勝盤4：3的領先優勢，歷時1小時54分鐘以4：6、6：3、4：6無緣勝利。

2018年曾打進溫布頓會內賽的莊吉生，昨天闖過溫布頓會外賽第一關，今天稍晚的第二輪將碰日本伊藤龍馬。