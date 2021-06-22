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網球／溫布頓會外賽 莊吉生闖頭關

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

多等了一天，我國網球好手莊吉生仍盼到今年溫布頓會外賽首勝，他以6：3、7：6（7：4）拍下列會外賽17種子的德國對手高若尼茲克（Peter Gojowczyk），闖過第一關。

溫布頓去年因新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉行，上周剛過32歲生日的莊吉生，會外賽首戰原本昨天就要舉行，但因雨神影響延到今天；面對世界排名132的高若尼茲克，莊吉生首盤第2局兩個破發點雖被瓦解，但第8局沒再錯過錯發機會，唯一的破發成功就讓他以6：3先下一城。

第二盤雙方互破對手兩個發球局，包括莊吉生第10局的賽末發球局，他先取得40：0絕對優勢，但卻被高若尼茲克連續瓦解危機，5個賽末點都沒拿下，反而遭高若尼茲克破發，不過莊吉生第12局也瓦解對手盤末點機會，戰局進入「搶7」。

「搶7」中莊吉生先取得4：2領先，雖遭高若尼茲克追平，但莊吉生先破對手發球分，自己兩個發球分再穩穩守住，沒讓戰局再延長，以7：6（7：4）迎接勝利。

2018年曾打進溫布頓會內賽的莊吉生，下一戰將碰日本伊藤龍馬；我國「小鋼砲」梁恩碩也將挑戰會內門票，她會外首戰就要強碰列頭號種子的哥倫比亞女將塞拉諾（Maria Camila Osorio Serrano）。

莊吉生 溫布頓 梁恩碩

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