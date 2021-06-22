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環保節能車大賽改靜態審查 大葉車隊獲兩優等一節能獎

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學機械系Transform車隊同時得到環保節能車大賽優等和節能設計獎。圖／大葉大學提供
大葉大學機械系Transform車隊同時得到環保節能車大賽優等和節能設計獎。圖／大葉大學提供

今年第29屆全國大專校院環保節能車大賽，受疫情影響，從動態競賽改為靜態審查，大葉大學機械與自動化工程學系Transform車隊獲評優等，並獲頒節能設計獎，RIMITTO SHO車隊也榮獲優等。

SAE中華民國自動機工程學會舉辦的全國大專校院環保節能車大賽，是全國機械及車輛相關科系一年一度的盛事，今年原訂5月15日在鹿港車輛研究測試中心舉行動態競賽，因疫情升溫，改採書面資料審查評比，大葉大學派出兩隊參賽，勇奪兩個優等、一個節能設計獎。

機械系主任紀華偉今天表示，今年競賽是全新賽制，過去環保節能車都是前二後一的三輪設計，今年改為四輪車，為鼓勵節能技術開發而增設節能獎，學生們從無到有設計一輛可以「動」的車， Transform車隊設計懸吊系統與電能回充，RIMITTO SHO車隊在結構輕量化方面下功夫，因此兩隊都脫穎而出，榮獲優等。

機械系大三生張濬丞、大二生黃竑文、曾浚瑋、簡雋庭、黃駿瓏、大一生曾士棠、陳科榮、邱峻庭、工設系大二生凃凱文、消防學程大四生詹予瑄組成共同製作電動車「Transform」，包辦優等和節能設計獎。

隊長黃竑文說，今年他們在車子加裝避震器、差速器和超級電容，讓車子過彎的穩定度更好，市面沒有符合他們尺寸需求的差速器，因此他們選定4顆一樣大的傘形齒輪，自己做鋁鎂合金外殼，以減輕車子的重量。

獲評優等的電動車「RIMITTO SHO」由機械系大四生林婉婷、大三生潘志朗、大二生洪宇鋒、邱有義、王陳翔共同製作。隊長林婉婷從大一開始參加車隊，是今年車隊唯一的女生；她說，想參加車隊的原因是覺得可以實際做出一輛車子是很好玩的事，大一參加後，她學習到很多實務經驗，於是年年挑戰，這次參賽的車輛設計以輕量化為最大特色，選用重量輕、結構強的碳纖維當材料，並用單向驅輪取代差速器，讓車子整體的重量盡可能達到最輕。

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