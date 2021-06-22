快訊

法官吹哨「實聯制」遭不當利用 前檢座：問題在台灣防疫法治蒼白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體育女主播「換腳走光片」瘋傳 本人親回：比足球賽重播率還高

聯合新聞網 / 綜合報導
義大利女主持人法拉利播報歐洲國家盃足球賽時疑似走光，引發網友熱議。圖翻攝自IG「dagocafonal」
義大利女主持人法拉利播報歐洲國家盃足球賽時疑似走光，引發網友熱議。圖翻攝自IG「dagocafonal」

義大利一名女主持人法拉利（Paola Ferrari）近日有一段影片引發討論，她為歐洲國家盃足球賽播報時，被眼尖觀眾發現疑似沒穿內褲，甚至網友為了證明法拉利走光，還重製影片將動作放慢，對此，法拉利澄清自己有穿內褲，也笑稱這段畫面比足球比賽重播率還高。

歐洲國家盃足球賽近期如火如荼地開打，其中有一則花邊新聞引發討論。有網友發現義大利女主播法拉利播報賽事時，疑似「沒有穿內褲」，讓鏡頭拍到了私密處，從影片中可看出，法拉利身穿黑色長裙坐在椅子上播報，在換腳時似乎不小心走光，有網友還聲稱看到她有那一處有蝴蝶刺青。

法拉利趕緊澄清，自己「有穿內褲」，而且沒有「蝴蝶刺青」，法拉利也強調她很注重衛生與健康，不可能會有不穿內褲的想法。

不過網路上討論越來越熱烈，有網友為了證明法拉利走光，還重製影片將她的換腳動作放慢，對此，法拉利高EQ回應，這段走光畫面，似乎還比足球賽的重播率還高呢！

足球 義大利

相關新聞

環保節能車大賽改靜態審查 大葉車隊獲兩優等一節能獎

今年第29屆全國大專校院環保節能車大賽，受疫情影響，從動態競賽改為靜態審查，大葉大學機械與自動化工程學系Transfor...

體育女主播「換腳走光片」瘋傳 本人親回：比足球賽重播率還高

義大利一名女主持人法拉利（Paola Ferrari）近日有一段影片引發討論，她為歐洲國家盃足球賽播報時，被眼尖觀眾發現疑似沒穿內褲...

歐國盃／20歲小將達姆斯高立功 丹麥4：1大勝俄羅斯

2020歐洲杯第3輪賽事登場，C組奧地利以1：0力克烏克蘭，時隔39年再度由小組賽出線，將於26日起的16強淘汰賽對戰A...

試務人員疫苗沒下落 運動績優甄試、指考鬧雙標

110學年指定科目考試、中等以上學校運動績優學生升學輔導甄試考試都因國內新冠肺炎疫情升溫延後，但指考的試務人員優先施打疫...

PGA／美國公開賽封王 西班牙好手拉姆首奪大滿貫

西班牙高球好手拉姆今天在美國公開賽最後一輪賽事最後兩洞精彩的連續抓下兩記小鳥（Birdie），以一桿之差擊敗南非選手歐惠...

田徑／奧運短跑金牌閃電柏特 喜迎雙胞胎麟兒

牙買加退役短跑名將「閃電」柏特和伴侶班奈特今天宣布誕下一對雙胞胎男嬰，取名為雷霆柏特（Thunder Bolt）和聖李奧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。