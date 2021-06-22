體育女主播「換腳走光片」瘋傳 本人親回：比足球賽重播率還高

義大利一名女主持人法拉利（Paola Ferrari）近日有一段影片引發討論，她為歐洲國家盃足球賽播報時，被眼尖觀眾發現疑似沒穿內褲，甚至網友為了證明法拉利走光，還重製影片將動作放慢，對此，法拉利澄清自己有穿內褲，也笑稱這段畫面比足球比賽重播率還高。

歐洲國家盃足球賽近期如火如荼地開打，其中有一則花邊新聞引發討論。有網友發現義大利女主播法拉利播報賽事時，疑似「沒有穿內褲」，讓鏡頭拍到了私密處，從影片中可看出，法拉利身穿黑色長裙坐在椅子上播報，在換腳時似乎不小心走光，有網友還聲稱看到她有那一處有蝴蝶刺青。

法拉利趕緊澄清，自己「有穿內褲」，而且沒有「蝴蝶刺青」，法拉利也強調她很注重衛生與健康，不可能會有不穿內褲的想法。

不過網路上討論越來越熱烈，有網友為了證明法拉利走光，還重製影片將她的換腳動作放慢，對此，法拉利高EQ回應，這段走光畫面，似乎還比足球賽的重播率還高呢！