試務人員疫苗沒下落 運動績優甄試、指考鬧雙標

110學年指定科目考試、中等以上學校運動績優學生升學輔導甄試考試都因國內新冠肺炎疫情升溫延後，但指考的試務人員優先施打疫苗，運動績優甄試的試務人員卻沒同等待遇。

110學年運動績優甄試包括高中和國中，原訂6月19、20日辦理的學科和術科考試，因國內疫情警戒升級延後到7月31日，緊接著7月28日到30日的指考後辦理。

承辦今年運動績優甄試的台體大主任秘書張武隆指出，月初就看到媒體報導，教育部部長潘文忠宣布指考的防疫相關配套，包括試務人員優先施打疫苗，台體大希望比照指考，讓運動績優甄試的監考和試務人員也能施打疫苗，但提出需求給體育署再報請教育部，卻遲遲沒收到消息。

由於疫苗施打第一劑後要至少14天後保護力較佳，等於7月中前試務人員就要施打才有較佳效果，張武隆盼為250位運動績優甄試的監考和試務人員爭取到接種第一劑疫苗的機會。