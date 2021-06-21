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PGA／美國公開賽封王 西班牙好手拉姆首奪大滿貫
西班牙高球好手拉姆今天在美國公開賽最後一輪賽事最後兩洞精彩的連續抓下兩記小鳥（Birdie），以一桿之差擊敗南非選手歐惠森，奪得他的第一個大滿貫賽冠軍。
拉姆（Jon Rahm）在第17洞抓下一記25英尺（7.6公尺）內的小鳥，18洞再抓下18英尺（5.5公尺）的小鳥，在最後一輪以低於標準桿4桿的67桿領先，最後並以低於標準桿6桿的278桿獲勝。
拉姆說：「我很難解釋剛剛發生什麼事，因為我甚至不敢相信我的最後兩次推桿。」
2010英國高球公開賽冠軍的歐惠森（LouisOosthuizen）在17洞吞下柏忌，落後兩桿，雖然在18洞抓下小鳥，僅足夠使他第6度成為大滿貫賽事亞軍。
拉姆成為第一個贏得美國高球公開賽的西班牙人，也是第4個獲得大滿貫高球賽事的西班牙人。
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