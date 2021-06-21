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田徑／奧運短跑金牌閃電柏特 喜迎雙胞胎麟兒

中央社 / 牙買加首都金斯敦20日綜合外電報導
奧運短跑金牌閃電柏特，喜迎雙胞胎麟兒。 擷圖自柏特IG
奧運短跑金牌閃電柏特，喜迎雙胞胎麟兒。 擷圖自柏特IG

牙買加退役短跑名將「閃電」柏特和伴侶班奈特今天宣布誕下一對雙胞胎男嬰，取名為雷霆柏特（Thunder Bolt）和聖李奧柏特（Saint Leo Bolt）。

柏特（Usain Bolt）在社群媒體Instagram上傳一張父親節家庭照片並公布這項喜訊，他在兩個孩子的名字旁都加上閃電符號，但他並未說明雙胞胎是在何時出生。

班奈特（Kasi Bennett）也釋出一張倆人與雙胞胎及大女兒奧林匹亞閃電柏特（Olympia Lightning Bolt）的合照，寫著「給我永遠的愛，父親節快樂！你是這個家的磐石，是孩子們最偉大的爹地，我們愛你，天長地久！」

柏特的大女兒是在2020年5月出生，兩個月後才公布她的名字。

34歲的柏特在2008年北京奧運、2012年倫敦和2016年里約奧運共贏得8面金牌，2017年退役；他不會參加因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延至下月舉行的東京奧運。

柏特是男子短跑100公尺與200公尺雙料世界紀錄與保持人，被譽為地表跑得最快的男人，也是唯一寫下奧運男子100公尺與200公尺短跑金牌3連霸紀錄的運動健將。

雷霆 里約奧運

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