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PGA次巡賽／推桿不順錯失職業首冠 俞俊安並列第5

中央社 / 台北21日電
台灣旅美高球好手俞俊安。（PGA TOUR提供） 中央社
台灣旅美高球好手俞俊安。（PGA TOUR提供） 中央社

台灣旅美高球好手俞俊安今天PGA次巡賽威契塔公開賽最終輪因推桿不順，最終繳出2鳥、2柏忌，外加1個雙柏忌，打出72桿，累計以低於標準17桿的263桿、並列第5，無緣職業首冠。

現年22歲的俞俊安在上週職業首秀，拿下並列第20名，本週繼續征戰美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）次巡賽，參加在美國堪薩斯州舉行的威契塔公開賽。

俞俊安第三輪狂飆9鳥，單日以低於標準9桿的61桿繳卡，不但追平球場最低桿紀錄，也追平次巡賽32年以來單輪最低桿成績，三輪結束以低於標準19桿的191桿躍居領先，有機會挑戰職業生涯首座次巡賽金盃。

俞俊安今天賽前握有2桿領先優勢，從第一洞出發的他，一開場就遭遇亂流，前5洞吞下2柏忌，並在第5洞領到雙柏忌，儘管隨後回穩射下2鳥，但對手已趁機超車，俞俊安單日揮出72桿，總計以低於標準17桿的263桿，並列第5。

英格蘭選手霍爾（Harry Hall）今天手感火熱，一開場就連抓4鳥，全場繳出6鳥、3柏忌，揮出67桿，以低於標準20桿的260桿、以1桿之差奪冠。

談到轉戰職業後的第2場比賽，俞俊安表示，今天除了推桿有點不太順手外，一開始也因風較大，影響判讀，但整體表現還算滿意，希望下場比賽繼續加油。

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