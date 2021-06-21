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LPGA／梅傑菁英賽 李旻、程思嘉並列第29

中央社 / 台北21日電
美國女將柯達以低於標準25桿的263桿封后，本季第2冠入袋。 歐新社
美國女將柯達以低於標準25桿的263桿封后，本季第2冠入袋。 歐新社

台灣旅美高球好手李旻今天在LPGA梅傑菁英賽最終輪繳出5鳥、4柏忌，還上演獵鷹秀，揮出69桿，累計以低於標準13桿的275桿，與程思嘉雙雙並列第29作收。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）梅傑菁英賽今天在美國密西根州大急流城展開最終回合賽事。

剛在LPGA美迪惠爾錦標賽拿下第2的李旻，首輪延續上週火熱表現，揮出66桿，排名一度衝上第5，但次輪遭遇亂流，排名下滑，所幸第三輪回穩。李旻今天從第一洞出發，表現起伏，雖在第5、8洞抓鳥，但隨即在下一洞吞下柏忌。

李旻轉場後再添3鳥、2柏忌，並在第18洞獵鷹收尾，以69桿繳卡，累計以低於標準13桿的275桿，並列第29。

程思嘉今天後段表現漸入佳境，最後5洞進帳3鳥，全場繳出4鳥、2柏忌，打出70桿，總桿數同樣以275桿，並列第29。

美國女將柯達（Nelly Korda）今天最終輪帶著3桿領先的優勢出發，繳出6鳥、3柏忌，並在第14洞上演獵鷹秀，單日揮出67桿，總計以低於標準25桿的263桿，以2桿之差封后，本季第2冠入袋。

李旻 程思嘉 LPGA

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