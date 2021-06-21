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「防疫人員辛苦了」 65位體育新星齊聲感謝

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
65位選手拍攝影片感謝第一線防疫人員。圖／運促會提供
65位選手拍攝影片感謝第一線防疫人員。圖／運促會提供

國內疫情警戒升至三級已滿一個月，各行各業也多少受到影響，在運促會董事長林鴻道下，109年體育運動菁英獎最佳運動精神傑出獎的聽障田徑選手許樂、射擊史上最年輕金牌得主紀錄的金利偉華、奪下4面全中運羽球金牌的黃瀞平等，總共65位109年運動菁英育才計畫的選手們，拍攝短影片感謝第一線的防疫人員。

在疫情最艱困的初始，林鴻道二話不說的捐出飯店集團旗下的台北凱撒飯店作為防疫旅館，支持政府抗疫的決心，也是他自己帶頭防疫的第一步；近期看到染疫人數減少，代表政府和人民的努力有些許成果。

林鴻道表示，在第一線守護國人的防疫人員功不可沒，他在今年6月8日生日時，告訴同仁「生日不過，只願疫情可以快快過」，並號召選手感謝第一線防疫人員。

拍攝影片的選手分別來自田徑、羽球、射擊、射箭、桌球、游泳、跆拳道、舉重、體操、女子拳擊共10種運動種類，以及花蓮縣自強國中射箭隊與台中市新光國中舉重隊。

運動選手們當然也受到疫情影響，無法正常訓練，像是桌球練習時不能超過4人，射擊的部分則是暫時以學業為重，定期參加高中端校隊射擊課程，以線上教學的方式提升心靈素質，建立居家自主訓練的觀念，另外教練也會要求選手們研讀其他優秀選手資料做心得報告，同時每日居家做核心體能、肺活量訓練、專項基本體能並上傳作業檢討。

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