溫網／再缺一名將 加拿大好手羅尼奇小腿受傷退賽
加拿大男網名將羅尼奇（Milos Raonic）今天表示，他因為小腿受傷，退出今年的溫布頓網球錦標賽。羅尼奇曾在2016年奪下溫網亞軍。
30歲的羅尼奇錯過今年法國網球公開賽（FrenchOpen），而且自3月ATP 1000大師賽級別的邁阿密公開賽（Miami Open）後就未再上場。
羅尼奇在社群媒體Instagram上寫道：「我沒能準備好參加今年溫網，我感到極度傷心和受傷。」
他解釋說，自己在備賽期間傷了小腿，接著面臨了「些許挫折」。
如今羅尼奇加入一長串溫網缺席名單，其中包括西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）、奧地利男網好手提姆（Dominic Thiem）、日本女網名將大坂直美（NaomiOsaka）等人。
羅尼奇5年前闖進溫網決賽，但以直落三敗給英國好手莫瑞（Andy Murray）。
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