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PGA次巡賽／威契塔公開賽2桿領先 俞俊安拚職業首冠

中央社 / 台北20日電
台灣高球選手俞俊安。 PGA提供
台灣高球選手俞俊安。 PGA提供

台灣旅美高球好手俞俊安今天在PGA次巡賽威契塔公開賽第三輪狂飆9鳥，揮出61桿，三輪累計以低於標準19桿的191桿躍居領先，明天有機會挑戰轉戰職業後，次巡賽首冠。

現年22歲的俞俊安原本去年規劃自美國亞利桑那州立大學畢業，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，多留校一年，去年曾登上世界業餘高球球王寶座的他，憑藉著在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）大學排名拿到第4名，獲美巡次級巡迴賽資格。

俞俊安上週在BMW慈善職業-業餘配對賽的職業首秀，以並列第20作收，本週轉戰在美國堪薩斯州威契塔舉行的次巡賽，這是他以全卡球員身分參加的第二場比賽。

俞俊安今天第三輪表現火燙，一開場就連抓4鳥，有了好的開始，全場狂飆9鳥，且零柏忌的完美演出，單日以低於標準9桿的61桿繳卡，不但追平球場最低桿紀錄，也追平次巡賽32年以來單輪最低桿成績。

前三輪比賽結束，俞俊安以低於標準19桿的191桿、2桿之差躍居領先。

「我今天開球開得很好，很多次把球打上果嶺，所以有了一些小鳥機會。」俞俊安表示，他抓住了這些機會。

從上週到本週表現，俞俊安自認狀態穩定，對於明天有機會迎接職業生涯首座次巡賽冠軍盃，他說：「我對明天的比賽很有信心。」

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