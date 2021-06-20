聽新聞
test
0:00 / 0:00
LPGA梅傑菁英賽第三輪 程思嘉暫並列第21
台灣旅美高球好手程思嘉今天LPGA梅傑菁英賽第三輪射下7鳥、3柏忌，揮出68桿，連2天繳出6字頭成績，累計以低於標準11桿的205桿，暫時並列第21。
美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）梅傑菁英賽本週在美國密西根州大急流城舉行，前兩輪結束，李旻、程思嘉等2名台將雙雙以並列第25晉級，今天展開第三輪賽事。
程思嘉今天從第一洞出發，前9洞雖抓下3鳥，但也領到2柏忌，轉場後表現升溫，再進帳4鳥，僅在第13洞苦吞柏忌，單日以68桿繳卡，三輪合計以低於標準11桿的205桿，暫時並列第21。
李旻5月底剛勇奪個人在LPGA次巡賽第3冠，前一站LPGA美迪惠爾錦標賽一度有機會爭冠，最終以亞軍作收，儘管梅傑菁英賽次輪遭遇亂流，但第三輪逐漸找回節奏，射下4鳥、1柏忌，打出69桿，累計以206桿，暫時並列第28。
美國女將柯達（Nelly Korda）第三輪出發前還與暫居領先的愛爾蘭好手馬奎爾（Leona Maguire）有5桿的差距，柯達今天表現火熱，一開場就連抓3鳥，再以連捕3鳥收尾，全場狂飆11鳥，僅吞下1柏忌，單日繳出生涯最佳的62桿，累計以低於標準20桿的196桿、3桿之差，暫居領先，而馬奎爾以199桿緊追在後。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言