LPGA梅傑菁英賽第三輪 程思嘉暫並列第21

台灣旅美高球好手程思嘉今天LPGA梅傑菁英賽第三輪射下7鳥、3柏忌，揮出68桿，連2天繳出6字頭成績，累計以低於標準11桿的205桿，暫時並列第21。

美國女子職業高爾夫巡迴賽（LPGA）梅傑菁英賽本週在美國密西根州大急流城舉行，前兩輪結束，李旻、程思嘉等2名台將雙雙以並列第25晉級，今天展開第三輪賽事。

程思嘉今天從第一洞出發，前9洞雖抓下3鳥，但也領到2柏忌，轉場後表現升溫，再進帳4鳥，僅在第13洞苦吞柏忌，單日以68桿繳卡，三輪合計以低於標準11桿的205桿，暫時並列第21。

李旻5月底剛勇奪個人在LPGA次巡賽第3冠，前一站LPGA美迪惠爾錦標賽一度有機會爭冠，最終以亞軍作收，儘管梅傑菁英賽次輪遭遇亂流，但第三輪逐漸找回節奏，射下4鳥、1柏忌，打出69桿，累計以206桿，暫時並列第28。

美國女將柯達（Nelly Korda）第三輪出發前還與暫居領先的愛爾蘭好手馬奎爾（Leona Maguire）有5桿的差距，柯達今天表現火熱，一開場就連抓3鳥，再以連捕3鳥收尾，全場狂飆11鳥，僅吞下1柏忌，單日繳出生涯最佳的62桿，累計以低於標準20桿的196桿、3桿之差，暫居領先，而馬奎爾以199桿緊追在後。