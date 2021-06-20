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羽球／生日快樂！ 戴資穎專屬戰拍拚東奧

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
戴資穎將持個人簽名拍征戰東京奧運。圖／勝利提供
戴資穎將持個人簽名拍征戰東京奧運。圖／勝利提供

「世界球后」戴資穎今天迎接27歲生日，長期合作的VICTOR為球后獻上特別生日禮物，推出小戴簽名拍精裝版，內含羽球界首款球員卡，呈現小戴歷年傲人成就，全球限量發售2900組，也是向小戴生涯至今29座大賽冠軍致敬。

戴資穎簽名拍限量精裝版採禮盒設計，內含戴資穎生涯首支簽名拍、限量球員卡、專屬保溫瓶及球拍絨布袋，以白金為主色，象徵小戴不凡成就。

戴資穎簽名拍外觀設計融入戴資穎的形象及精神，中管印有小戴左手腕刺青「相信自己」，概念取自戴資穎父親的生肖「蛇」，加上父親親筆題字，讓小戴在場上能帶著家人的力量，征戰世界。

戴資穎簽名拍延續小戴歷年戰拍精準進攻的特點，小戴也將攜帶專屬戰拍出征東京奧運，挑戰生涯成就獨缺的奧運獎牌。

除簽名戰拍外，VICTOR也為戴資穎推出羽球界首創的限量球員卡，球員卡每包4張，分別記錄戴資穎的世界球后紀錄、招牌球技、單打31連勝及生涯單打400勝等紀錄。球迷更有機會獲得隨機入袋的限量戴資穎簽名球員卡，簽名卡分為印刷簽名版與親筆簽名版，極具收藏價值。

戴資穎簽名拍限量精裝版全球限量2900組，其中台灣限量300組，VICTOR全台概念店與A級經銷商6月20日正式發售。

戴資穎首支簽名拍中管印有小戴刺青圖樣「相信自己」。圖／勝利提供
戴資穎首支簽名拍中管印有小戴刺青圖樣「相信自己」。圖／勝利提供
戴資穎簽名拍限量精裝版禮盒。圖／勝利提供
戴資穎簽名拍限量精裝版禮盒。圖／勝利提供

戴資穎 羽球

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