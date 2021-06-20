網球／謝淑薇伯明罕女雙遭逆轉 無緣冠軍賽

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯今天凌晨在伯明罕女網賽4強賽，次盤錯失5個賽末點的機會，最終以6比3、5比7、3比10輸給突尼西亞的加博和澳洲培瑞斯，無緣冠軍賽。

謝淑薇前一站與比利時女將梅丹斯（EliseMertens）在法國網球公開賽女雙16強止步，本週轉戰英國伯明罕，展開草地賽季，繼續攜手出征伯明罕女網賽，前兩輪都以直落二過關，兩人合作以來首闖4強賽。

謝淑薇與梅丹斯組成「台比聯軍」高居頭號種子，4強賽出戰突尼西亞的加博（Ons Jabeur）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez），靠著第3局和盤末兩度攻破對手發球局，以6比3拿下首盤。

「台比聯軍」次盤兩度破發得手，一度取得5比0領先，但戰況急轉直下，「台比聯軍」錯失5個賽末點的機會，反遭對手迎頭趕上，「台比聯軍」在連丟7局情況下，次盤以5比7讓出。

決勝盤超級搶十，「台比聯軍」一開始就陷入0比4落後劣勢，後續無力追趕，以3比10吞敗，無緣拚兩人搭檔後的首冠。