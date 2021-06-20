快訊

國軍桃園總醫院急門診暫停 傳2護理師打過疫苗確診

喘過才知苦！當血氧開始掉 他喘到連擦屁股都無力

網球／謝淑薇伯明罕女雙遭逆轉 無緣冠軍賽

中央社 / 台北20日電
謝淑薇。（新華社）
謝淑薇。（新華社）

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯今天凌晨在伯明罕女網賽4強賽，次盤錯失5個賽末點的機會，最終以6比3、5比7、3比10輸給突尼西亞的加博和澳洲培瑞斯，無緣冠軍賽。

謝淑薇前一站與比利時女將梅丹斯（EliseMertens）在法國網球公開賽女雙16強止步，本週轉戰英國伯明罕，展開草地賽季，繼續攜手出征伯明罕女網賽，前兩輪都以直落二過關，兩人合作以來首闖4強賽。

謝淑薇與梅丹斯組成「台比聯軍」高居頭號種子，4強賽出戰突尼西亞的加博（Ons Jabeur）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez），靠著第3局和盤末兩度攻破對手發球局，以6比3拿下首盤。

「台比聯軍」次盤兩度破發得手，一度取得5比0領先，但戰況急轉直下，「台比聯軍」錯失5個賽末點的機會，反遭對手迎頭趕上，「台比聯軍」在連丟7局情況下，次盤以5比7讓出。

決勝盤超級搶十，「台比聯軍」一開始就陷入0比4落後劣勢，後續無力追趕，以3比10吞敗，無緣拚兩人搭檔後的首冠。

謝淑薇

延伸閱讀

網球／不受雨神攪局影響 謝淑薇伯明罕女雙挺進4強

網球／草地首戰遭逆轉 謝淑薇拚雙打突圍

法網／首戰就扭傷腳！謝淑薇變「雷神薇薇」 美技仍登官推

法網／浪費7賽末點 謝淑薇女雙遭大逆轉出局

相關新聞

網球／謝淑薇伯明罕女雙遭逆轉 無緣冠軍賽

台灣網球一姐謝淑薇與比利時女將梅丹斯今天凌晨在伯明罕女網賽4強賽，次盤錯失5個賽末點的機會，最終以6比3、5比7、3比1...

歐國盃／瑞典靠點球贏斯洛伐克 D組兩戰都言和

2020歐洲杯第2輪賽事，E組瑞典1比0擊敗斯洛伐克。D組克羅埃西亞1比1戰平捷克，英格蘭和蘇格蘭則是0比0握手言和。

網球／不受雨神攪局影響 謝淑薇伯明罕女雙挺進4強

受到雨神攪局，伯明罕草地女網賽延誤近3個小時，最後轉往室內硬地開打，台灣網球一姐謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯不受影響，以2比...

LPGA／程思嘉單日抓6鳥 與李旻暫時並列第25名

總獎金230萬美元的LPGA邁爾精英賽，我國好手程思嘉今天以單輪抓下6鳥、吞1柏忌的好表現，與今天抓下4小鳥、吞3柏忌的...

跆拳道／亞洲錦標賽 劉威廷再添1銀

東京奧運跆拳道國手劉威廷，今天在亞洲跆拳道錦標賽男子80公斤級決賽，以4比12不敵2018亞運銅牌好手、約旦名將艾爾夏巴...

歐國盃／C羅移動可樂引多人仿效 歐洲足總：再亂動就罰款！

日前足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在賽後記者會上將桌上的官方贊助商可口可樂移至一旁，反倒以一瓶水取代的舉動引起熱議，甚至引發可口可樂股價下跌1.6%、市值蒸發40億美元，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。