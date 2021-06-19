網球／不受雨神攪局影響 謝淑薇伯明罕女雙挺進4強

受到雨神攪局，伯明罕草地女網賽延誤近3個小時，最後轉往室內硬地開打，台灣網球一姐謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯不受影響，以2比0直落二擊敗對手，拿下4強門票。

隨著紅土最高殿堂法國網球公開賽落幕，草地賽季接力登場，謝淑薇本週移師英國伯明罕，和梅丹斯（Elise Mertens）攜手備戰女雙，兩人今天凌晨以6比2、6比4扳倒拜恩絲（Naiktha Bains）與捷克選手瑪汀柯娃（Tereza Martincova），繼續向前邁進。

受到當地雨勢影響，原訂昨晚8時登場的女雙8強賽，也一路順延，直到台灣時間深夜11時才移師室內硬地球場開打，首盤謝淑薇與梅丹斯的「台比聯軍」開賽連續兩度成功破發，一口氣連拿4局取得大幅優勢，先以6比2輕鬆拿下。

次盤戰況則陷入膠著，雙方前6局以3比3持平，關鍵第7局「台比聯軍」如願攻破對手發球局，接著在穩穩保發，也取得5比3「聽牌」優勢。

第9局「台比聯軍」雖浪費了一個賽末點，讓對手將戰線延長至第10局，所幸「台比聯軍」沒有漏氣，在壓倒性優勢下順利關門，以6比4淘汰對手，也摘下4強入場券。

謝淑薇與梅丹斯預計台灣時間今天晚上9時，4強將迎戰突尼西亞的加博（Ons Jabeur）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez），爭取壓軸決賽門票。