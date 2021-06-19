聽新聞
test
0:00 / 0:00
網球／不受雨神攪局影響 謝淑薇伯明罕女雙挺進4強
受到雨神攪局，伯明罕草地女網賽延誤近3個小時，最後轉往室內硬地開打，台灣網球一姐謝淑薇和比利時搭檔梅丹斯不受影響，以2比0直落二擊敗對手，拿下4強門票。
隨著紅土最高殿堂法國網球公開賽落幕，草地賽季接力登場，謝淑薇本週移師英國伯明罕，和梅丹斯（Elise Mertens）攜手備戰女雙，兩人今天凌晨以6比2、6比4扳倒拜恩絲（Naiktha Bains）與捷克選手瑪汀柯娃（Tereza Martincova），繼續向前邁進。
受到當地雨勢影響，原訂昨晚8時登場的女雙8強賽，也一路順延，直到台灣時間深夜11時才移師室內硬地球場開打，首盤謝淑薇與梅丹斯的「台比聯軍」開賽連續兩度成功破發，一口氣連拿4局取得大幅優勢，先以6比2輕鬆拿下。
次盤戰況則陷入膠著，雙方前6局以3比3持平，關鍵第7局「台比聯軍」如願攻破對手發球局，接著在穩穩保發，也取得5比3「聽牌」優勢。
第9局「台比聯軍」雖浪費了一個賽末點，讓對手將戰線延長至第10局，所幸「台比聯軍」沒有漏氣，在壓倒性優勢下順利關門，以6比4淘汰對手，也摘下4強入場券。
謝淑薇與梅丹斯預計台灣時間今天晚上9時，4強將迎戰突尼西亞的加博（Ons Jabeur）與澳洲的培瑞斯（Ellen Perez），爭取壓軸決賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言